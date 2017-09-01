AK Parti İstanbul İl Başkanlığının bayramlaşma programı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkartmaya çalışanların olduğunu görüyorum. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te ordusunun başına geçtiği 26 Ağustos 1071'den bugüne kadar ülkesi ve milleti için bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her şehidimizin, bu yolda ölümü göze alan her gazimin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır." dedi.

Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programındaki konuşmasına, "Kurban Bayramı'nın tüm İstanbul, tüm Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için mübarek olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi bir kez daha Kurban Bayramı'nın bereketiyle, neşesiyle, huzuruyla buluşturan Allah'a hamd ediyorum. Bu mübarek günlerin sizlerle birlikte, aileleriniz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzura, esenliğe, kurtuluşa, kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Kestiğiniz kurbanların Hak Teala katında makbul olmasını diliyorum. Mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin bayramı huzur içinde yaşayabilmesi için vazife başında bulunan güvenlik görevlilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." sözleriyle başladı.

Bu bayramın farklı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hamdolsun Genelkurmay Başkanımız Şanlıurfa'da kıtada, Milli Savunma Bakanımız Şırnak'ta kıtada, İçişleri Bakanımız yine Güneydoğu Anadolumuzun bir başka yerinde. Adalet Bakanımız Fırat Kalkanı Harekatı'nın olduğu bir bölgede, orada komutanlarımız, subaylarımız, er, erbaş onlarla beraber. Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele bir diğer taraftan el ele, omuz omuza dayanışma içerisinde bir bayram yaşıyoruz. İnşallah iyi olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıldır "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışıyla istiklal ve istikbal için gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi. Erdoğan, "Son yıllarda terörle yapılan mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde, yurdumuza alçakları uğratmamak için gövdelerini siper eden şehitlerimizle, gazilerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yapılan tezahüratlar üzerine, Erdoğan, 3 bin kişilik Haliç Kongre Merkezi'ni lebaleb dolduran ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarına teşekkür ederken, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Siz, işte bugün bunu gösterdiniz." ifadelerini kullandı.





- "Tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin bizim nazarımızdaki yeri aynıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son günlerde şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkartmaya çalışanların olduğunu görüyorum. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te ordusunun başına geçtiği 26 Ağustos 1071'den bugüne kadar ülkesi ve milleti için bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her şehidimizin, bu yolda ölümü göze alan her gazimin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?/Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda/Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Bu anlayışla yürüyoruz biz. Ülkemizin her karış toprağı onların hatıralarıyla dolu olan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize işte bu duygularla yaklaşıyoruz. 15 Temmuz konusundaki hassasiyetimizin sebebi, Kurtuluş Savaşımızdan bu yana bağımsızlığımıza ve geleceğimize yapılan en büyük saldırı olması sebebiyledir. FETÖ ihanet çetesinin gerçekleştirdiği bu saldırıyı, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, milletimizin tek vücut olarak ödemiş olması, tarihte eşine ender rastlanan bir cesaret ve başarı örneğidir. Bunun ötesinde tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin bizim nazarımızdaki yeri aynıdır. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim tüm şehitlerimizi Peygamber Efendimize komşu eylesin.

Şehitler, bunlarla ilgili kimlerin ayrım yaptığı, yapacağı bellidir. İşte gördünüz, Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda malum ana muhalefet partisinin yaptığı toplantıda nelerin olduğunu gördünüz. Ayrımcılık işte onlarda var. Onlarda şehide saygı yok. Onlarda gaziye saygı yok. Onlar bu ülkede her zaman ne yazık ki bu anlayışla yürüdüler. Onların şehadet nedir, şüheda nedir? Böyle bir anlayışı yok. Bu yeni değil. Onların cemaziyelevveli de böyleydi. Bunlar değil miydi bizim mescitlerimizi, camilerimizi ahıra çeviren? Ne yazık ki bütün vakıfnamelerde mevcut, delil olarak elimizde mevcut. Bunları, iktidarımız döneminde binlerce vakıf eseri restore ederken gördük."





- "Ülkemiz tuzakları birer birer bozuyor"

Ülkenin ve milletin birliği, beraberliği, güçlü ve büyük olması için verilen kararlı mücadelenin birilerini rahatsız ettiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim her fırsatta dile getirdiğimiz millet, bayrak, vatan ve devlet kavramlarını güya enternasyonal yaklaşımlar üzerinden küçümsemeye çalışanların asıl gayesi, ülkemizin ve milletimizin çözülmesini sağlamaktır. Biz bu kavramlar etrafında toplandıkça ve saflarımızı sıklaştırdıkça, onların planları bozuluyor. Dünyanın farklı bölgelerinde hep aynı oyunları oynayıp, ülkeleri böldüler, milletleri parçaladılar ve herkesi kendilerine mahkum ettiler. Türkiye, devleti ve milletiyle bu oyuna düşmeyi reddettiği için ellerindeki tüm imkanlarla üzerimize geliyorlar. Zira biz millet olarak biriz, tek bayrağımız var. 780 bin kilometrekareyle tek vatan ve bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bir devletimiz söz konusu değildir. İşte onları rahatsız eden bu. Zira, 'paralel devlet' dediler, 'paralel yapı' dediler, 'Anadolu'yu bölmek' dediler, tutmadı, tutmayacak, bunu böyle bilesiniz. Ülkemiz içinde terör örgütleri eliyle kurdukları tuzakları birer birer bozuyor, bozacağız. Suriye'de ve Irak'ta sahnelenen senaryoyu çökertmek için elimizden geleni yapıyoruz. Balkanlar'da, Kafkasya'da, Körfez bölgesinde de bu oyunlara rıza göstermeyeceğiz. Hatta Arakan gibi mesafe olarak bize uzak gözükse de aslında benzer bir senaryonun tatbik edilmeye çalışıldığı coğrafyalarda da mücadelemizi sürdüreceğiz."

(Sürecek)