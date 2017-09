AK Parti İstanbul İl Başkanlığının bayramlaşma programı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (1) - "Son günlerde şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkartmaya çalışanların olduğunu görüyorum. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te ordusunun başına geçtiği 26 Ağustos 1071'den bugüne kadar ülkesi ve milleti için bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her şehidimizin, bu yolda ölümü göze alan her gazimin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır" - "Şehitler, bunlarla ilgili kimlerin ayrım yaptığı, yapacağı bellidir. İşte gördünüz, Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda malum ana muhalefet partisinin yaptığı toplantıda nelerin olduğunu gördünüz. Ayrımcılık işte onlarda var. Onlarda şehide saygı yok. Onlarda gaziye saygı yok. Onlar bu ülkede her zaman ne yazık ki bu anlayışla yürüdüler" - "Bizim her fırsatta dile getirdiğimiz millet, bayrak, vatan ve devlet kavramlarını güya enternasyonal yaklaşımlar üzerinden küçümsemeye çalışanların asıl gayesi, ülkemizin ve milletimizin çözülmesini sağlamaktır. Biz bu kavramlar etrafında toplandıkça ve saflarımızı sıklaştırdıkça, onların planları bozuluyor. Dünyanın farklı bölgelerinde hep aynı oyunları oynayıp, ülkeleri böldüler, milletleri parçaladılar ve herkesi kendilerine mahkum ettiler. Türkiye, devleti ve milletiyle bu oyuna düşmeyi reddettiği için ellerindeki tüm imkanlarla üzerimize geliyorlar"

01 Eylül 2017 Cuma 18:09