AK Parti İstanbul İl Başkanlığının bayramlaşma töreni

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu bayramda da Arakan, Somali ve tüm dünyadaki mazlumların huzur bulması için hem dua edeceğiz hem de her türlü diplomatik girişimleri de yerine getireceğiz." dedi.

Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programındaki konuşmasında, Bakanlık olarak bayramlarda yetim ve yaşlılarla beraber olduklarını, bu bayram da aynısını yapıp, şehitlikleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, her günü bu ülkeye bayram yapmak için çalıştıklarını dile getiren Kaya, "Teşkilatımız da öyle. Bizler sizlerle beraber inşallah ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda daha fazla çalışarak, ülkemizi her günü bayram olan bir ülke haline getireceğiz. Bu bayramda da Arakan, Somali ve tüm dünyadaki mazlumların huzur bulması için hem dua edeceğiz hem de her türlü diplomatik girişimleri de yerine getireceğiz." diye konuştu.





- "Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan iktidarız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti iktidarlarında Türkiye'de önemli hizmetler yapıldığını ifade etti.

Yazıcı, AK Parti'nin yaklaşık 15 yıldır Türkiye'yi yönettiğini belirterek, "15 sente muhtaç, gayri safi milli hasılası 230 milyar dolar olan bir ülkenin yönetimini aldık ve Türkiye'yi geçen yıl itibariyle 860 milyar dolar hasıla üretmiş ülke haline getirdik. Milletimizin öncülüğünde, AK Parti'nin üyesinden sandık müşahidine, en tepe noktasına kadar Türkiye'nin sorunlarını omuzladık, planlamayı yaptık, her alanda değişim ve dönüşümü birlikte yaptık." dedi.

Türkiye'ye kazandırdıkları her şeyde tüm parti teşkilatlarının emeğinin olduğunu kaydeden Yazıcı, "Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan bir iktidarız. Hükümetlerimiz liderimizin öncülüğünde millet, vatan aşığı bu kadrolarla, gece gündüz demeden Türkiye'yi dolaşıp, herkesin önünü açarak ekonomiyi büyüttü, hazineyi kuvvetlendirdi, rezervleri arttırdı ve yatırımları artırıp, borçları ödedi. Bu yerli ve milli olmaktır." ifadelerini kullandı.

Törende, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de konuşma yaptı.