AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar hep kararlı ve planlı yürüdüklerini belirterek, "Bundan sonra da hem kararlı hem planlı yürüyeceğiz ve bizler bu planlamalarımızı başarılı bir şekilde yapacak belli bir sürede çalışan bir parti değil, tam aksine sürekli çalışan, devamlılık arz eden çalışmalarla inşallah İstanbul'umuzu 16 Nisan'da olduğu gibi değil, biz onun çok çok fevkinde bir netice ile buluşturmamız lazım. Çünkü bize 50'nin altında oranlar yakışmaz. İstanbul 50'nin çok çok üstünde oranlarla Türkiye'nin kaderini değiştirecek ilimizdir, buna inanıyorum." dedi.

Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, katılımcıları selamlayarak ramazan akşamında hasret gidermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, iftarın verildiği Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin kente kazandırdığı için teşekkür eden Erdoğan, önceden çadır altında her an yağmurla beraber olma gibi bir sıkıntıyla karşı karşıyayken, şimdi ise çok daha rahat bir şekilde aynı anda 4 bin kişinin iftar yapabildiği bir salonda İstanbul'un bir farklılığı yaşamanın memnuniyeti içerisinde olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Allah'tan sofraları bereketlendirmesini, kalpleri birbirine daha kenetlendirmesini niyaz ederek, gönül, muhabbet ve kardeşlik sofrası etrafında herkesi bir araya getiren İstanbul İl Başkanlığına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Allah'tan, nasıl ramazana ulaştırmışsa aynı şekilde sevdikleri, aileleri ve dostlarıyla birlikte sağlık, afiyet ve emniyet içerisinde bayrama da ulaştırması temennisinde bulunan Erdoğan, "Yaklaşık 3 yıllık bir hasretin ardından AK Parti İstanbul İl Teşkilatındaki siz dava arkadaşlarımla kendi amblemimiz altında beraber olmanın mutluluğunu tarif edebilmem mümkün değil." diye konuştu.





- "Siz bir yanlışı düzelttiniz"

Anayasa'da "Eğer cumhurbaşkanı adayı olacaksanız mensubu olduğunuz partinizden ayrılmanız gerekir" denildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böylece sizi mensubu olunduğunuz partiden kopardıkları, ayırdıkları gibi, bir yerde siyaset yaparken siyasetsizliğe mahkum etmişler. Biz de alışılmış bir Cumhurbaşkanı olmayacağımızı buna rağmen ifade etmiştik. Sonunda verilen mücadeleler, anayasa değişikliği ve hamdolsun bugünlere yeniden kavuşma fırsatını Rabbim lütfetti. Bu vesileyle bir kez daha 16 Nisan halk oylamasında tercihleriyle Türk demokrasisine çağ atlatan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz bir yanlışı düzelttiniz, siz doğru olmayan bir adımı doğrulttunuz. Seçim sürecinde gece gündüz çalışan parti mensuplarımıza gayretleri, emekleri, fedakarlıkları için minnettarlığımı ifade ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin 16 Nisan anayasa değişikli paketiyle milletin onayından geçen yeni dönemin heyecanını yaşadığını belirterek, bundan sonra partinin tüm katmanlarında görev yapanlarla sık sık buluşacağını, istişare edeceğini, çünkü bundan sonra asıl zorluğun başladığını söyledi.





- "2019'a kadar olan yol haritasını çıkaracağız"

Erdoğan, 2019'un bu anayasa değişikliğinin en önemli engeli olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu da aşacak mıyız? Ben aşacağımıza inanıyorum. Biz bu kadroyla, ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla el ele vermek suretiyle Allah'ın izniyle tüm birimler atacağımız adımlarla bunu başarırız. Karşımızda kimler bir araya gelirse gelsin, gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Bizler bugüne kadar hep kararlı yürüdük ama planlı yürüdük. Bundan sonra da hem kararlı hem planlı yürüyeceğiz ve bizler bu planlamalarımızı başarılı bir şekilde yapacak belli bir sürede çalışan bir parti değil, tam aksine sürekli çalışan, devamlılık arz eden çalışmalarla inşallah İstanbul'umuzu 16 Nisan'da olduğu gibi değil, biz onun çok çok fevkinde bir netice ile buluşturmamız lazım. Çünkü bize 50'nin altında oranlar yakışmaz. İstanbul 50'nin çok çok üstünde oranlarla Türkiye'nin kaderini değiştirecek ilimizdir, buna inanıyorum."

Erdoğan'ın "Bu kadro bunu yapar mı?" sözlerine, salondakiler "Yapar" karşılığı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'a kadar olan yol haritasını hep beraber çıkaracaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şu anda yapacağımız çalışmalarla inşallah 2017'nin sonuna kadar ana kademeler, yani il teşkilatlarımızın, ilçe teşkilatlarımızın, bunun yanında Türkiye geneline hitap ediyorum şu anda, belde teşkilatlarımızın ki, 5 binin üzerinde, onların de seçimlerini yapmak suretiyle bir hücre yenilenmesini sağlamamız lazım. Çünkü bir metal eskimesi var, bunu atmamız lazım. Bunu başardığımız andan itibaren de yoğun bir çalışmayla 2019'a farklı girmemiz lazım. 'Nasıl olsa olur.' Biz öyle bakmayacağız. Biz büyük düşüneceğiz ve hedefe de öyle yürüyeceğiz. Bu çalışmalarda rehavet bize yakışmaz. Bizi şu anda taklit edenler mesafe alıyor, onun için taklit edilen olmak güzel de ama taklit edilen için asla. Onun için çok çalışacağız. Zira önümüzde çok zorlu bir süreç var. 2019 seçimleri ülkemizin geleceği ve kazanımlarımızın korunması açısından bir dönüm noktası olacaktır. Bu kritik dönemi en iyi hasar tespitimizi yaptıktan sonra eksikliklerimizi tamamlayarak yolumuza devam etmeliyiz. Biz milletimizle bağımızı güçlü tuttuğumuz, her doğan günle beraber kendimizi de tazelediğimiz için bugünlere ulaştık. İnşallah bundan sonra da Türkiye'de yeniliğin, reformun ve geleceğin partisi olmayı sürdüreceğiz."

(Sürecek)







