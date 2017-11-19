AK Parti Karabük Merkez İlçe Kongresi

KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına ilişkin, "Türkiye'deki tüm darbelerin ve muhtıraların bir NATO darbesi ve muhtırası olduğunu bugün çok daha açık görüyoruz." dedi.

Şahin, partisinin Vali Nafiz Kayalı Konferans Salonu'nda yapılan Karabük Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin kendi kendine yetecek hale gelmesi için adım atarken birilerinin bundan rahatsız olduğunu vurguladı.

Bazı endişelerle Türkiye'nin ayağına çelme takmak için birtakım çalışmalar da yapıldığını söyleyen Şahin, "NATO tatbikatında düşman kişiler olarak Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin konulması, oradaki birkaç subayın işi değildir. Çünkü onlar talimat almadan bunu yapmazlar. Küpün içerisinde ne varsa dışarıya da o sızar." diye konuştu.

- "Siz tarım ülkesisiniz buğday ekeceksiniz"



Şahin, 1959'da dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in, iki bakanıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya gittiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Amerika Başkanı Franklin D. Roosevelt ile görüşüyorlar. Sayın Menderes diyor ki 'Türkiye'de sanayi hamlesi başlatmak istiyoruz ve NATO üyesi olarak sizden 300 milyon lira kredi istiyoruz.' Roosevelt'in söylediği şu; 'NATO haritasına göre siz tarım ülkesisiniz, sizin sanayi ülkesi olmanızı istemiyoruz.' Sayın Menderes'i, Roosevelt reddediyor; 'Siz tarım ülkesisiniz buğday ekeceksiniz, ekin ekeceksiniz, sanayileşmek sizin neyinize..."

Ankara'da yapılan değerlendirme sonrasında kredi ve teknolojinin Rusya'dan alındığını aktaran Şahin, ardından yaşanan darbe girişimi ve Menderes ile bakanların idam edilmelerini tarihçilerin bu olaya bağladığını söyledi.

"Türkiye'deki tüm darbelerin ve muhtıraların bir NATO darbesi ve muhtırası olduğunu bugün çok daha açık görüyoruz." diyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonra Süleyman Demirel geldi, 1965'te o da Rusya'dan kredi aldı, teknoloji aldı. Seydişehir Alüminyum, İskenderun Demir Çelik, Aliağa Rafinerisi, Sovyetlerin teknolojisi ve kredisiyle yapılmıştır. Ama sen misin bunu yapan, NATO'ya ve Amerika'ya rağmen. 1971 muhtırası, 1980 muhtırası.. Şimdi Türkiye'de AK Parti geldi. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları 'Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bağımsız ve bağlantısız olacak ifadesinden hareketle biz kendi gücümüzle kalkınacağız, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız-siz paramızla silah vermiyorsunuz ama gidip terör örgütlerine bedava silah veriyorsunuz-dolayısıyla biz o silahları bu ülkede yapacağız, şu anda ihtiyaç duyduğumuz, yapamadığımız silahları da bize bunu kim veriyorsa oradan alacağız.' dedi. S-400 füzelerinin alınması ve bir de nükleer enerji alanında Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma... İşte bu terör örgütüne destek veriyorlar ya işte NATO'da Atatürk'ü ve Erdoğan'ı düşman gibi gösteriyorlar ya aslında buna bir tepkidir."

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, belediye başkanları ve partililerin katıldığı ve tek listeyle gidilen kongrede, Osman Uzunoğlu AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı oldu.