AK Parti Karkamış İlçe Teşkilatı Kongresi

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye hiçbir terör örgütüne diz çökmeyecek ve hiçbir terör örgütüne asla teslim olmayacaktır. Rehavete kapılmadan kararlı bir şekilde ezanımızı, bayrağımızı 80 milyonun güvenliğini sonuna kadar temin edeceğiz, sağlayacağız." dedi.

Gül, partisinin Karkamış ilçe teşkilatı kongresinde yaptığı konuşmada, Karkamış'ın geçmişi MÖ 4 bin yıla dayanan çok kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Geçen yıl Karkamış halkının sıkıntılı günler yaşadığını, DEAŞ terör örgütünün buradaki halkı taciz ettiğini anlatan Gül, Fırat Kalkanı Operasyonuyla bölgenin temizlendiğini ve halkın huzura kavuştuğunu belirterek, operasyonda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ömürler diledi.

Gül, Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu terör örgütlerinin aslında kokteyl terör örgütü olduğunu da hepimiz çok iyi görüyoruz. Bir iş yapılacak, Türkiye ve Türk milleti bir sıkıntıya maruz bırakılmak istendiğinde şu örgüt yapsın, bu örgüt yapsın gibi kokteyl yaparak bu şekilde kökü dışarıda olan maşa örgütlerle beraber Türkiye karıştırılmak isteniyor ama Fırat Kalkanı Operasyonu olsun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki terörle mücadele kararlılığı olsun, FETÖ ile yapılan hem idari hem güvenlik hem de yargısal boyutuyla mücadele olsun, Türkiye hiçbir terör örgütüne diz çökmeyecek ve hiçbir terör örgütüne asla teslim olmayacaktır. Rehavete kapılmadan kararlı bir şekilde ezanımızı, bayrağımızı 80 milyonun güvenliğini sonuna kadar temin edeceğiz, sağlayacağız."

Bu mücadelenin Türkiye'de hiçbir terör örgütü unsuru kalmayıncaya kadar kararlılıkla sürdürüleceğine dikkati çeken Bakan Gül, "Bu mücadelemizi yaparken asla sivillere, vatandaşlara asla zarar verilmemesi noktasında güvenlik güçlerimizin, hükümetimizin ciddi çalışmalarını herkes görüyor. Terörist ile vatandaş ayrımını yaparak, terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Gül, Türkiye'nin Suriye ile 910 kilometrelik bir sınıra sahip olduğunu, bölgede yaşanan bir gelişmeden en fazla etkilenen ülkenin Türkiye, kentin ise Gaziantep olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetleriyle bu tehditleri bertaraf edecek güçte olduğunu belirten Bakan Gül, "AK Parti'nin varlığı Türkiye'nin varlığıyla iç içe geçmiş bir kader görüntüsü vermektedir. AK Parti inşallah bütün teşkilatıyla 2019 seçimlerine hazırdır. Bu kongreler de bizim için teşkilatlarımızın yenilenmesi, kadromuzu yenilemek, güçlendirmek, enerjisini artırmak için bir fırsattır." diye konuştu.



