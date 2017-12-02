KARS (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Kars'ı 300 binin altına düşen nüfusuyla değil, yılda en az 3 milyon turisti ağırlayan yüzüyle görmek istiyoruz. Kars'ın sorunları çözülmeden doğunun sorunları çözülmez, doğunun sorunları çözülmeden de Türkiye'nin sorunları çözülmez." dedi.

Erdoğan, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Kars 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.



"Kars Kalesi'nden bakınca bu şehre hayran olmamak, maziden atiye bir köprü olan bu şehri sevmemek mümkün mü? Sarıkamış'ın eteklerinde bu konuşmayı yapmamak mümkün mü?" diyen Erdoğan, Bingöl dağlarında doğup Kars sınırlarından geçerek Hazar Denizi'ne dökülen Aras Nehri'nin adeta Kars'ın vizyonunu da çizdiğini aktardı.

Geçen günlerde Azerbaycan'da açılışı yapılan Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattının Londra'dan Pekin'e kesintisiz raylı taşımacılığa imkan sağlayan devrim niteliğinde bir proje olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Verdiğimiz sözü er veya geç tuttuk mu? Elhamdülillah." diye konuştu.

Kars'ın dünyanın iki ucu arasındaki ulaşımın en önemli duraklarından birisi haline geldiğini dile getiren Erdoğan, "Sözümüzü verdik, biraz gecikmeli olsa da yerine getirdik, hamdolsun. Türkiye'de AK Parti işte budur. Biz hizmet ederiz, biz yaparız ama birileri de malum zat gibi ancak iftira eder." ifadelerine yer verdi.

Bölgenin en modern, en büyük havalimanının da yine Kars'ta kurulduğunu anlatan Erdoğan, Kars Valisi Rahmi Doğan'ın kendisine, "Uçak bileti fiyatları biraz pahalı ve uçak sayısı da az. Artık buraya gelişi gidişler baya çoğaldı. Hele hafta sonları Sarıkamış ihtiyaca cevap vermiyor. Günübirlik geliş gidişler ciddi manada arttı. Bin 400 yatak var ihtiyaca cevap vermiyor" şeklinde bilgi verdiğini belirtti.

-"Uçak bileti fiyatları indirilecek"

Erdoğan, bunun üzerine turizm sektörüne, Kars'a yatırım yapılması çağrısında bulundu.

"Biz gerekli teşvikleri zaten bu bölgeye verdik. Dolayısıyla biz bununla birlikte istiyoruz ki istihdamı da sağlayalım." diyen Erdoğan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın da yönetimle Kars'a uçuşlar konusunu konuşacaklarını, uçak bileti fiyatlarının indirileceğini açıkladı.

Bu konunun da takipçisi olacağını ifade eden Erdoğan, "İnşallah uçak bileti fiyatlarının düştüğünü, hafta sonundaki uçak seferlerinin de arttığını duyacaksınız." dedi.

Karslılara, yazı kentlerinde, kışı Ege, Marmara, Akdeniz'deki şehirlerde geçirmelerinin yakışmadığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bundan sonra yaz kış Kars'ta yaşayıp daha çok üretmenin daha çok ticaretin, daha çok ihracatın peşinde koşmamız gerekiyor. Koskoca Kars'ın bu yıl ki dış ticareti ne biliyor musunuz? 4 milyon 200 bin lira civarında. Ne demek bu? Yaklaşık 1 milyon dolar. Bu, Kars'a yakışmaz, burası serhat şehri. Bunun da tamamına yakını ithalattan oluşuyor. Bu rakamlar asla Kars'a yakışmıyor. Havalimanı olan, üç ülkenin sınırına iki adım mesafede bulunan, çok kadim bir tarihe sahip, Ani Harabelerinin olduğu Kars'a bu yakışır mı? Biz Ani Harabeleri'nin o duble yollarını boşuna mı yaptık? Turizmin burada hareketlenmesi lazım. Turizm sektörüne sesleniyorum, Ani Harabeleri artık zannettiğiniz gibi yollar değil, duble yollar, açılışını yapmıştım. O günden bu güne bir sıkıntı var mı Ahmet bey, ulaşım sende ona göre."

Erdoğan, Kars'ta yaşadığı bir anıyı da şu ifadelerle anlattı:

"Başbakan iken Ani Harabelerine geldim. Daha sonra arkadaşlarımla dönerken, 'Şurada bir çat kapı yapalım bir eve girelim' dedim. Arkadaşlar da tabii biraz şaşırdılar. Hemen çat kapı yaptık, bir eve girdik. Bizi kapıda görünce şaşırdılar. 'Beyefendi nerede?' diye sordum. O da çobanmış. 'Müsaade var mı gelelim mi içeri?' dedim, 'Ne demek Sayın Başbakanım' dedi. Gelin de içerideymiş. Girdik içeri. Ben burada Kars'taki anaları, bacıları, kardeşlerimi gördüm. Hemen baktım, peynirler, bal geldi, çay ısıtıldı, gözleme falan hazır onlar geldi. İkramlar yapıldı. Bir taraftan da gelin kayınbabasını arıyor, 'Baba bizde kim var biliyor musun? Başbakanımız var. Gelebilir misin?' diyor. Ben de 'Hayır gelmesin. Siz zaten ev sahipliğini yapıyorsunuz' dedim. Orada o ev sahipliğini gördüm. Benim Kars'taki kardeşim bu. O aşk, o ev sahipliği, o misafirperverlik. Bunlar batıda falan yok."

Erdoğan, buradaki ziyaretinin ardından dönüş yolunda da şehir merkezine yakın bir evi daha ziyaret ettiklerini anlattı. Bu evde de gençler ve evin hanımının bulunduğunu aktaran Erdoğan, kendisine ve beraberindekilere kahve ikram etmek isteyen evdeki kızın nasıl olduğunu bilmediği bir şekilde, kahveyi getirirken elini kestiğini, daha sonra Recep Akdağ'ın onu hastaneye götürdüğünü anlattı. Erdoğan, "O hale rağmen evin büyükleri hiç, 'Gelinimizin eli kesildi, şu oldu, bu oldu.' Yok. Hamdolsun gerekli tedaviler yapıldı. Orada da yine ben o misafirperverliği, o şefkati farklı bir şekilde gördüm. O aileye de lütfen benim selamımı iletin." diye konuştu.

Çok önemli işadamları, sanatçılar, siyasetçiler yetiştirmiş Kars'ı mahzun bırakamayacaklarını vurgulayan Erdoğan, onun için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını Kars'a verdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Alt yapıyı kurarak, teşvikleri vererek, sizlere her türlü desteği sağlayarak, inşallah görevimizi sağlayacağız. Karslılar da potansiyellerini harekete geçirecek adımları atacak, buna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'de uzun süredir et fiyatlarının yüksekliği, hayvancılığın yetersizliği sebebiyle ithalata yönelinmesinin tartışıldığını anımsatan Erdoğan, Kars'ın hayvancılık bakımından çok önemli avantajlara sahip bir şehir olduğunu belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye'nin hayvancılık sorununu Kars çözemiyorsa burada gerçekten bir sıkıntı var demektir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanım burada. Şimdi 50 büyükbaş hayvan bakıyorsa bunların kesime gidişinde her birisi için 250 lira teşvik verecek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız. Küçük başta da zaten 25 lira. Ne zamandan itibaren başlıyor bu? 1 Ocak'tan itibaren bu başlıyor. Demek ki o zaman 50 adet büyükbaş olarak bunu hedefleyeceğiz. Aynı şekilde ihracat pazarlarına bu kadar yakın mesafede olduğu halde şehrin her köşesinde üretim yapan fabrikalar, atölyeler yoksa Kars'ta gerçekten ters giden bir şeyler var demektir.

Biz Kars'ı 300 binin altına düşen nüfusuyla değil, yılda en az 3 milyon turisti ağırlayan yüzüyle görmek istiyoruz. Kars'ın sorunları çözülmeden doğunun sorunları çözülmez, doğunun sorunları çözülmeden de Türkiye'nin sorunları çözülmez. İnşallah önümüzdeki dönemde el birliğiyle Kars'ı, hayvancılıktan turizme kadar her alanda ayağa kaldıracak adımları hep birlikte atacağız."

(Sürecek)