Bakan Arslan, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Salonu'ndaki AK Parti Kars 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşı olma şansı yakaladığını belirterek, Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin kalkınmış şehirlerinde ne varsa geri kalmış şehirlerinde de aynısını sağlamak için verdikleri sözlerin arkasında durduklarını ifade etti.

Türkiye’nin her yeri kalkınırken ülkenin doğusunda geri kalmış yerler bulunduğunu aktaran Arslan, "Bu alanlar, 15 yıldır olduğu gibi diğer yerlerden daha fazla hizmet alacak ki aradaki kalkınmışlık farkını yok edelim, bu anlamda çalışıyoruz." diye konuştu.

Arslan, dünyayı yönetenlenlerin istedikleri gibi at oynatmaya alıştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya ve dünyayı yönetenler şuna alışmış, bu coğrafyada oyun kuracaklar, istedikleri gibi at oynatacaklar ve bu coğrafyadaki ülkelere bir rol biçecekler. Nitekim AK Parti'ye kadar böyleydi. Bu coğrafyada onların menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyorduk. Onlar bize hangi rolü biçmişse o rolün gereğini yapıyorduk ama AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile bu söylem ve eylemde değişti. Neye döndü, milletin menfaati neyi gerektiriyorsa, ülkenin menfaati neyi gerektiriyorsa, dünyadaki mazlumların menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağım diyen reisimiz, 15 yıldır bu sözünün arkasında duruyor. Bu dik duruşunu her zaman her yerde, dünyanın neresinde olursa olsun sergiliyor ve biliyor ki bu kutlu yürüyüşte bu kadar dik durdukça, güçlü yürüdükçe 80 milyon arkasında yürüyecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuna işaret eden Arslan, şunları söyledi:

"Dünya beşten büyüktür diyen reisimiz dünya tarafından alaşağı edilebilmek adına her gün oyun oynanıyor. 17-25 Aralık olayları, Gezi Olayları, 15 Temmuz darbe girişimi. Onlar bir şeyi hesaba katmamışlardı, reisimizin sözünün arkasında duracağını hesaba katmamışlardı. Reisin çağrısıyla 80 milyonun diline, dinine, etnik yapısına bakmadan bir olup, beraber olup meydanlara inebileceğini hesaba katmamışlardı. Bu millet tankın önüne ezilmek pahasına duruyor, nasıl duruyor yüz sene önce gözünü kırpmadan bu ülkesinin bekası için donmak pahasına şehadet içen ecdadı gibi bu millet silahın önünde duruyor, tankın ve topun önünde duruyor."

Bakan Arslan, hainlerin yeni oyunlar sergilediğine belirterek, "Bu hainler yeni oyunlara, yeni yollara başvurdular. Ekonomik oyunlar, uluslararası algı oyunları yaptılar ama ne yaparlarsa yapsınlar bu lider yoldan dönmeyecek, onun ekip arkadaşları yoldan dönmeyecek, 80 milyon Türk insanı yolundan dönmeyecek. Bu yolda dik yürüyeceğiz, geleceğe yürüyeceğiz. Bize düşen silahlı kuvvetlerimiz gibi, güvenlik güçlerimiz gibi ister Türkiye’nin içinde ister dışında ülkemizin istikbali, istiklali ve bekası söz konusu olduğunda dik şekilde yürümeye devam, şehadet şerbetini içmeye devamdır." diye konuştu.

- "Avucunuzu yalayacaksınız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kongreye katılanlara seslenerek, bütün oyunlara rağmen ülkenin kalkınmasına devam ettiğini belirtti.

Soylu, "Bu salon Gezi olaylarında ülkemize karşı oynanan kumpasa karşı nasıl durduysa, Allah'a hamd olsun ki bu kış gününde aynı amaçla durmaktadır. Bu salon 17-25 Aralık'ta bu ülkenin büyümesine ve zenginleşmesine darbe yapmak isteyenlere karşı durmuşsa, bugün de aynı şekilde durmaktadır. Bu salon bu topraklarda kardeşliği bozmak isteyenlere karşı nasıl birlik ve beraberlik içerisinde durmuşsa bugün de aynı şekilde durmaktadır. Bu salon 15 Temmuz'da o Pensilvanya'daki hainin darbe girişimine karşı nasıl durduysa, bugün de aynı şekilde durmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, yürüyüşümüze devam ediyoruz. Amerika'dan oyun kurmaya çalışanlara Karslılar diyor ki yine avucunuzu yalayacaksınız. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.