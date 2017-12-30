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AK Parti Kastamonu 6. Olağan Kongresi

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "İnanıyorum ki 15 yıl önceki Kastamonu ile bugünkü çok farklı. Bunu yapan AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır"

AK Parti Kastamonu 6. Olağan Kongresi

KASTAMONU (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "İnanıyorum ki 15 yıl önceki Kastamonu ile bugünkü çok farklı. Bunu yapan AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Fakıbaba, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bir hekim olarak 15 yıl öncesinde pek çok dertleri bulunduğunu anımsatarak, "Hastanede başhekimdim. SSK Hastanesi'ndeki bir hastayı yan taraftaki Devlet Hastanesi'ne gönderemezdik." ifadesini kullandı.

Bakan Fakıbaba konuşmasına şöyle devam etti:

"Üniversite, polis, devlet hastaneleri vardı. SSK Hastanesi'ne hastayı alırsınız, çocuk uzmanı yoksa yandaki hastaneye gönderemezdiniz. Antep'e gönderirsiniz, orada da yoksa Adana'ya giderdi. Hasta giderken ambulanslar da değişiyordu. İlaçlar, kuyruklar rezaletti. Şehircilik aynı şekildeydi. İnanıyorum ki 15 yıl önceki Kastamonu ile bugünkü çok farklı. Bunu yapan AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu anlatan Fakıbaba, "Öyle bir lider ki sadece Türkiye'nin değil. Birkaç gün önce Sudan, Tunus, Çat'taydım. İnsan böyle bir lidere, böyle bir partiye sahip olduğu için iftihar ediyor. Bizler sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.




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Ahmet Eşref FakıbabaAk Parti KongesiKastamonuTarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
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