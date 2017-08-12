AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız:

KAYSERİ (AA) - Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin içerisinde kendi takiyelerini mahkemeye taşımaya çalışanlar, hukukun üstünlüğünü gözardı etmek isteyenlerdir." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Fizyo Spor Klinik Pilates Merkezi'nin açılış törenine katılan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 16. yılını kutlamaya hazırlandıklarını bildirdi.

Türkiye'nin siyasi istikrarının artık eş anlamlı hale geldiği bir AK Parti'den bahsettiklerini vurgulayan Yıldız, "Türkiye'nin hem dış hem iç tehditlerinin arttığı bir dönemde, böylesine bir fırsat, böylesine bir siyasi oluşum aslında kayda değer bir unsurdur. Eğer güçlü bir irade olmasaydı şu ana kadar yapılan 15 Temmuz dahil birçok tehdidin nasıl sonuçlanabileceğini herhalde az çok tahmin edebilirdik." diye konuştu.

Yıldız, dün hem müdahil sıfatıyla hem de görevlendirildiği genel merkez tarafından Sincan'da görülen Akıncı Üssü davası için mahkeme salonuna gittiğini belirtti.

Terör örgütü üyelerinin tiyatro salonuna çevirmek istedikleri mahkemede çok enteresan gelişmelerin olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Hem Kayseri'deki hem de Ankara'daki evimizin krokilerinin çıktığı Akıncılar Üssü'ndeki bir yapıdan bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

"İslami olmayı bırakın, insanı olmaktan uzak bir yapıyı, 'ben hatırlamıyorum, cep telefonu olsa gerek' diyerek zekamızla, vicdanımızla, kalbimizle dalga geçmeye çalışanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin içerisinde kendi takiyelerini mahkemeye taşımaya çalışanlar, hukukun üstünlüğünü gözardı etmek isteyenlerdir. Bizim zihnimizle, beynimizle, kalbimizle oynamaya çalıştılar. 15 Temmuz'da yalnızca fiziğimizi değil kimyamızı değiştirmek üzere bu girişimde bulundular ama sizler meydanlarda en üst mülki amir Sayın Valimizden tutun, bize çay getiren kardeşimize kadar aynı hassasiyeti göstererek bunların önü alınmış oldu. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi olduğu için bu tür yapılar duvara tosladılar."

Konuşmaların ardından Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile il protokolü, merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Sağlık problemi yaşamış ve sağlık kurumlarında tedavisini tamamlamış vatandaşlara fizyoterapistler eşliğinde spor ve egzersizlerle destek vermeyi amaçlayan merkezin Türkiye'de ilk olduğu belirtildi.