AK Parti Kırklareli 6. Olağan İl Kongresi

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kırklareli'ye hızlı tren geliyor. Marmaray'ın devamı, İstanbul-Tekirdağ-Kırklareli-Edirne hızlı trenin yapımına önümüzdeki sene 2018'de başlıyoruz." dedi.

Yıldırım, Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, 15 yılda serhat şehri Kırklareli'ye yaptıkları hizmetlerin ortada olduğunu, 8 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve daha fazlasını hak ettiğini söyledi.

Kırklareli'de 15 yıl önce ancak 30 milyon dolar ihracatın yapıldığını bugün ise 162 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Kırklareli'nin üniversitesi var mı, gençler için yurtları, spor tesisleri var mı, 26 bin öğrenciye ulaştı mı? İşte AK Parti farkı bu. Şimdi artık merkeze spor salonu da yapacağız. TOKİ ile modern konutlar yaptık. Yıllardır bitirilemeyen hizmetleri teker teker tamamlayıp hizmete sunduk. CHP belediyelerinin hali meydanda, borç batağındalar. Kırklareli'de bir litre suya kaç para ödüyorsunuz? 6 lira. Hani Kılıçdaroğlu 'Ben iktidar olunca mazotu 1 liraya vereceğim' diyor değil mi? Sen önce belediyelerindeki suyu 6 liradan 3 liraya düşür de ondan sonra seni göreyim. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bol keseden atıyor. Önce suyu indir 1 liraya da millet de mazotu indireceğine belki inanır. Mübarek suyun kaynağı burada, Allah'ın suyunu 6 liraya satıyorsun, ondan sonra da dışarıdan gelen mazotu 1 liraya indireceğim diyorsun."

- "Ergene Vadisi bir dünya projesidir"

Yıldırım, Kırklareli ve Trakya bölgesinde CHP'li belediyelerin atık su adına yaptığı hiçbir şey olmadığını dile getirerek, atık su ve altyapı tesislerini yine AK Parti iktidarlarının yaptığını söyledi.

Medeniyetin, atık su ve kanalizasyonları Ergene Vadisi'ne bırakmak anlamına gelmediğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Medeniyet Ergene Vadisi ile Trakya'yı çevreci bir bölge yapmaktır. İşte biz bunu yapıyoruz. Ergene Vadisi bir dünya projesidir. 3 milyarın üzerinde yatırımla Trakya'nın kaderini değiştirecek projeyi de hayata geçiriyoruz. Burası Türkiye'nin en temiz nehri olacak. Çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Çaylıdere Barajı ile 4 baraj daha yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Bu bereketli toprakların bereketine daha fazla bereket katmak gerek. 5 ilave baraj daha yapacağız. Kırklareli'de AK Parti iktidarından önce 77 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi ne kadar? 216 kilometre. 80 yılda 77 kilometre 15 yılda 216 kilometre. İşte AK parti farkı bu. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, memleketi birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Yolları yenilemeye, uzakları yakın etmeye devam ediyoruz. Lüleburgaz ve çevre yollarının yapımına da kısa sürede başlanacak. Böylece Lüleburgaz merkezde yaşanan trafik sorunu da ortadan kalkmış olacak. Kırklareli'ne yeni bir yem fabrikası kuruluyor, hayırlı olsun. Böylece hem istihdam artacak hem çiftçimizin, üreticimizin yüzü gülecek. Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar devlet hastanelerini yapıyoruz. Ek olarak da 15 tane daha sağlık tesisi yapacağız. Geldik en büyük müjdeye... Hazır mısınız? Kırklareli'ye hızlı tren geliyor. Marmaray'ın devamı, İstanbul-Tekirdağ-Kırklareli-Edirne hızlı trenin yapımına önümüzdeki sene, 2018'de başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

- "Bu yolda usanma, yorulma ve gevşeme yok"

Partili gençler ve kadınlardan AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarını kapı kapı gezerek anlatmasını isteyen Yıldırım, Türkiye'nin yeni vizyonunu, küresel ölçekte ulaştığı seviyeyi bıkmadan, usanmadan vatandaşlara anlatmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bu yolda usanmanın, yorulmanın ve gevşemenin olmadığını kaydeden Yıldırım, "Durmak yok" sözlerine salondan, "Yola devam" karşılığını aldı.

2019'da hem belediye hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçiminde yeni bir zafer kazanacaklarına inandıklarını dile getiren Yıldırım, Kırklareli teşkilatına inandığını, başarılarıyla da gurur duyduğunu ifade etti.

Teşkilatın genç üyelerden oluştuğunu kaydeden Yıldırım, "Görüyorsunuz teşkilat maşallah, gencecik. Yakışıklı il başkanı, yakışıklı milletvekili, gençlik kolları, kadın kolları, kenetlenmiş, omuz omuza birlikte kutlu yürüyüşe devam ediyorsunuz. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yıldırım, emeği geçenlere, kutlu davaya hizmet edenlere teşekkür etti. AK Parti'de bayrak değişiminin farklı olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bayrağı teslim eden de bayrağı teslim alan da aynı hızla koşmaya devam eder. Çünkü bizde slogan 'durmak yok yola devam'dır." şeklinde konuştu.

- Notlar

Salona Türk bayrağı, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafları ve AK Parti flamaları asıldı.

Ayrıca salona, üzerinde "Kudüs İslamındır" yazılı Kubbet-üs Sahra Camisinin ve "Bir ölür bin diriliriz" yazılı Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğraflarıyla "Sayın başbakanımız hayallerimizi gerçeğe dönüştürdünüz. Allah sizden razı olsun. Taşeron işçilerimiz adına teşekkürlerimizi sunarız", "Yolların kralı olmaz yol arkadaşlığının kralı olur. O da Binali Yıldırım olur", "Kırklardan doğan güneşe halkımızla el ele Alper Başkanla Ak geleceğe" pankartları da asıldı.

Başbakan Yıldırım, salona girişte partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Yıldırım salonu gezerek, partililerle selamlaştı ve fotoğraf çektirdi.

Yıldırım'ın konuşması sık sık sloganlarla kesilirken, kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izletildi.

Salonda sık sık "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı ve tekbir getirildi.

Kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım yaptı.

Kongrede AK Parti Kırklareli milletvekili Selahattin Minsolmaz ve AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de konuştu.

Kongreye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kırklareli AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, Yıldırım'a hediye takdim etti.

(Bitti)