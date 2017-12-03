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AK Parti Kongresi'ne gitmeye çalışan partililer kaza yaptı

- Ağrı'da, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın da katıldığı kongreye gitmeye çalışan partililerin karıştığı 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Erdoğan, kaza geçiren partilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

AK Parti Kongresi'ne gitmeye çalışan partililer kaza yaptı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Ağrı 6. Olağan İl Kongresi'ne gitmeye çalışan partililerin karıştığı 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erdoğan'ın da katıldığı Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'ndaki kongreye gitmek üzere Patnos ilçesinden yola çıkan AK Parti'lileri taşıyan minibüs, Tutak-Hamur karayolunun Tutak ilçesine bağlı Dereköy köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki Ekrem Koçak (55), Mehmet Duna (55) ve Harun Erkan (50) yaralandı.

Kongreye katılmak için Patnos'tan hareket eden bir başka aracın aynı karayolunda kaza yapması sonucu Mehmet Yıldız (57) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı ve Hamur devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kongrede kürsüde konuşurken kazalardan haberdar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im şifalar versin inşallah, beterinden korusun." dedi.

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AğrıCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanTrafik Kazası
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