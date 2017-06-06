Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

AK Parti Malatya İl Başkanlığı darbe girişimi davasına müdahil oldu

- AK Parti Malatya İl Başkanlığının, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti ile bazı eski rütbeli askerlerin de bulunduğu 76 sanıklı davaya müdahil olma talebi kabul edildi

AK Parti Malatya İl Başkanlığı darbe girişimi davasına müdahil oldu

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya İl Başkanlığı, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanıklı davaya müdahil oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs Komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan ve aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Yakınca Spor Salonunda devam ediyor.

Tutuksuz sanıkların savunma yaptığı duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Avukat Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı adına davaya katılma dilekçesini mahkeme heyetine iletti.

Mahkeme Başkanı Vedat Koç, AK Parti Malatya İl Başkanlığının davaya katılmalarına oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Adem HudutiAK PARTİAK Parti Malatya İl BaşkanlığıDarbe GirişimiDavaya Müdahil OlduHakan Kahtalı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5