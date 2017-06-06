AK Parti Malatya İl Başkanlığı darbe girişimi davasına müdahil oldu

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya İl Başkanlığı, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanıklı davaya müdahil oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs Komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan ve aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Yakınca Spor Salonunda devam ediyor.

Tutuksuz sanıkların savunma yaptığı duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Avukat Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı adına davaya katılma dilekçesini mahkeme heyetine iletti.

Mahkeme Başkanı Vedat Koç, AK Parti Malatya İl Başkanlığının davaya katılmalarına oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.



