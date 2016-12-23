AK Parti Manisa İl Başkanı Gürcan görevden alındı

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, yeniden yapılanma sürecinde il başkanı ve yönetiminin görevden alındığını bildirdi.

Bilen, AA, muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Merkez'in genç ve kadın kontenjanlarına uygun vizyoner bir yönetim oluşturulacağını belirtti.

AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan ve yönetiminin yeniden yapılanma süreci kapsamında Genel Merkez tarafından görevden alındığını aktaran Bilen, "Genel Merkez referandum ve ardından 2019 tarihinde seçim sürecine gitmek için bazı illerde revizyona başladı. Yeniden yapılanma süreci kapsamında il başkanı ve yönetimi de bu kapsamda görevden alındı. Genel Merkezimiz tarafından genç ve bayan kontenjanlarına uygun vizyoner bir yönetim oluşturulacak." diye konuştu.

Bilen, Genel Merkez'in il başkanını belirlemek amacıyla daha önce bir çalışma yaptığını, gerekirse yeniden bir çalışma yapabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Gürcan'ın yerine Erol Aykut'un vekalet edeceği öğrenildi.