AK Parti MKYK toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Kaygılar varsa Anayasa Komisyonu sürecinde bunların izale edilmesi mümkündür. Bu mutabakat metni, MHP ile yapıldığı için atılacak bütün adımlar yine aynı mutabakat aranarak ilerletilecektir." dedi.

Aktay, parti genel merkezinde, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti'nin 134. olağan MKYK toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Aktay, sabah saatlerinde Başbakan Yıldırım'ın milletvekilleriyle bir araya geldiğini ve anayasa değişikliği teklifine ilişkin istişarelerde bulunulduğunu söyledi.

MHP'nin de mutabakatıyla oluşturulan anayasa değişikliği teklifi metni üzerinde TBMM Anayasa Komisyonu'nun gerekli çalışmaları yürüttüğünü aktaran Aktay, "Ortaya çıkan mutabakat metni aynı şekilde komisyonda kabul edildiği takdirde metnin ocak ayı başlarında Genel Kurul'a getirilmesini umuyoruz." dedi.

Aktay, anayasa değişiklik teklifi hazırlanırken kamuoyundaki bütün tartışma ve kaygıların dikkate alındığını da belirtti.

- "Daha güçlü bir yasama..."

Demokrasinin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin istikrarının daha da artırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Aktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha güçlü bir yasama, yürütme ve daha açık kuvvetler ayrılığının gerçekleştirilmesinin gözetildiği bir metin sunuldu Anayasa Komisyonu'na. Mevcut durumda, parlamenter sistem içinde her ne kadar kuvvetler ayrılığı bir ideal, ilke olarak sık sık zikrediliyorsa da fiilen gerçekleşen bir olay değil. Tam aksine yasama ile yürütme birbirinin içine geçmiş iki kurum, güç ve süreç. Bu süreçlerin bu şekilde olması kuvvetler ayrılığının gerçekleşmesi açısından ciddi bir zafiyet oluşturmaktadır. Tabii ki bu durum ciddi birtakım sorunlara yol açmaktadır. Zaten bu sorunlardır bizi arayışa sevk eden. Aynı zamanda mevcut durumun koalisyonları hep ihtimal dahilinde tutması da istikrarı tehdit eden bir potansiyel taşıyor."

Aktay, sabah saatlerinde yapılan toplantıda ve MKYK'da anayasa değişikliği teklifiyle ilgili katılımcıların görüşlerinin alındığını, ortak akıl oluşturmak için çalıştıklarını da aktardı.

Anayasa değişikliği teklifine ilişkin bazı katılımcıların sorularının olduğunu, bazılarının kaygılarını ilettiğini vurgulayan Aktay, "Kaygılar varsa Anayasa Komisyonu sürecinde bunların izale edilmesi mümkündür. Bu mutabakat metni MHP ile yapıldığı için atılacak bütün adımlar yine aynı mutabakat aranarak ilerletilecektir." diye konuştu.

Aktay, MKYK'da iç ve dış güvenlik sorunlarının da ele alındığını, Başbakan Yıldırım'ın bu konudaki son gelişmelerle ilgili kurul üyelerine bilgi verdiğini de dile getirdi.

- "Bugünün dünyasında hiç kimse güvende değil"

İstanbul'da ve Kayseri'de gerçekleştirilen menfur terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Aktay, şunları kaydetti:

"Bu iki terör saldırısı ve hemen ardından gerçekleştirilen büyükelçiye yönelik saldırı birleştirilince ülkemizin karşı karşıya olduğu terör dalgaları karşısında bizi biraz daha teyakkuz içine sokan bir durum oluşmaktadır. Terörün başka bir gündemi var. Çok büyük bir netlikle ifade edebiliriz ki terör sorunu ile Kürt sorunu asla birbiriyle irtibatlı değil. Terörün başka bir amacı ve gündem yaratma hedefi var. Bugün gerek Beşiktaş'ta, gerek Kayseri'de gerçekleşen saldırıların amacı Türkiye'yi dünyada güvensiz bir ülke konumuna düşürmeye çalışmak. Bu çok vahim bir durum. Dünyada teröre karşı mücadelede gerçekten çok güçlü bir işbirliğine gitmemiz gerektiği konusunda bizi uyaran bir durum. Beşiktaş saldırısı ile eş zamanlı olarak Mısır ve Yemen'de gerçekleşen saldırılar var. Yine büyükelçi saldırısı ile neredeyse eş zamanlı olarak Berlin'de gerçekleşen terör saldırısı var. Uluslararası terörizm konusunda bugünün dünyasında hiç kimse güvende değil. Türkiye başka yerlere nazaran daha az güvenli ya da başka yerler Türkiye'ye nazaran daha çok güvenli falan değil. Dünya uluslararası terörizm karşısında ciddi bir tehdit altındadır. Bu tehdidi ele almak, bunun karşısında tedbirler geliştirmek ve eldeki bütün verileri paylaşarak, teröre karşı standart ayrımı gözetmeksizin samimiyetle mücadele etmek gerekiyor."

(Sürecek)