MUŞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, Muş senden Türkiye senden yanadır.Cumhurbaşkanımızın arkasından, onunla beraber yürüyeceğiz." dedi.

Bakan Bak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Muş 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını açtığı kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

"Bugün güzel bir kongre yapıyoruz salonumuz tıklım tıklım dolu." diyen Bakan Bak, "Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, Muş senden Türkiye senden yanadır. Cumhurbaşkanımızın arkasından, onunla beraber yürüyeceğiz. Durmak yok, yola devam" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de kendini evinde gibi hissettiğini vurgulayarak, "Kongremizin ülkemize ve Muş'a hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Muş'a bugüne kadar büyük hizmetler yapıldığını anlattı.

"Kongremizin Muş'a partimize ülkemize demokrasimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kongrelerimiz bizim bayramlarımız, şölenlerimizdir." ifadesini kullanan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesile ile bu topraklarımızı bize vatan olarak emanete eden şehitlerimize rahmetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sizlerin emekleriyle bugüne kadar Muş'umuza ülkemize çok büyük hizmetlerde bulunduk ancak daha yapacak çok işimiz var. Biz çok büyük bir aileyiz. Birbirine kenetlenmiş büyük bir gönüllüler topluluğuyuz. Bütün gençlik, kadın kolları, ana kademe ile ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asla yalnız bırakmayacağız. Ona asla mahcup olmayacağız. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız bu kutlu yolculukta asla yalnız yürümeyecekler. Gece gündüz demeden çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Bu salona yansıyan coşkunuz sevdanız 2019 zaferlerimizin müjdecisidir."



