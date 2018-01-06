AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kayseri-Nevşehir-Konya hızlı tren hattının projeleri bu sene içerisinde tamamlanacak, inşallah ondan sonra da yapımı için planlamamızı yapacağız. Oradan Antalya'ya doğru da gidiyor." dedi.

Yıldırım, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Nevşehir'e yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

"Nevşehir demek, Hacı Bektaş-ı Veli demek. O Hacı Bektaş ki bu topraklardan tüm dünyaya ses verdi. Bu topraklardan barışa, dostluğa, kardeşliğe çağrı yaptı." ifadesini kullanan Yıldırım, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, "Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda, aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda." sözlerini de aktardı.

Bu toprakların, bu gönül sultanları sayesinde yüzyıllar boyunca aslanla ceylanın dostluğuna, kardeşliğine şahit olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, bu toprakların kitabında düşmanlık yazmadığını, bu toprakların hamurunda zalimi yüceltmek, mazlumu hor görmenin bulunmayacağını ifade etti.

Yıldırım, bu topraklarda kardeşlik ve sevginin bulunduğunu, buna inanmayanların ise gelip Nevşehir'i görmesini istedi.

AK Parti hükümetleri döneminde Nevşehir'deki yatırımları ve hizmetleri de değinen Yıldırım, 1991'de, dönemin iktidar partisinin bakanının Nevşehir ziyaretinde vatandaşların, "Avanos girişinde bir köprülü kavşak lazım. Burada kazalar oluyor, insanlar hayatını kaybediyor. Ne olur şu kavşağı yaptırıver Sayın Bakanım" şeklinde istekte bulunduğunu hatırlattı.

Bunun üzerine söz konusu bakanın, "Ey Nevşehirliler ne zaman yerle gök bir araya gelirse o zaman da buraya bir kavşak yapılır." dediğini aktaran Yıldırım, "Siyasete bak, anlayışa bak. Şimdi o kavşak da yapıldı, onun gibi 4 tane daha yapıldı. AK Parti farkı bu. Biz ne diyoruz 15 yıldır, laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan, dağ gibi hizmetleri yerine getiren, dağ gibi sorunları hizmete dönüştüren bir anlayışın temsilcisiyiz." diye konuştu.

- "İller kalkındıkça, Türkiye kalkınıyor"

Başbakan Binali Yıldırım, 81 ili birbirinden ayrı görmediklerini, her yere aynı hizmeti götürdüklerini vurgulayarak, "Ülkenin doğusunu da batısını da kuzeyini de güneyini de kucaklıyoruz. İller kalkındıkça, Türkiye kalkınıyor, Nevşehir kalkınıyor. Nevşehir büyümeye devam ediyor." dedi.

Vatandaşlara, Nevşehir'in bu eşsiz güzelliklerini, harikalarını görmeleri için teşvikler yaptıklarını, 15 yılda Nevşehir'e 5 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini, anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nevşehir'in ihracatı 15 yılda 7 milyon dolardan tam 52 milyon dolara ulaştı, 11 ayda. Spor tesisleri, barajlar, konutlar, okullar inşa ettik. Hizmete aldığımız sulama projeleriyle Nevşehirli çiftçilerimize yılda ilave, 17 milyon liralık zirai gelir artışı sağladık. Çiftçilerimize yıllık desteği 23 milyondan 112 milyona çıkardık. 2007'de Nevşehir'e Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni açtık mı? Şimdi 20 binin üzerinde öğrencisi var. Merkez Avanos, Ürgüp, Nar, Gülşehir'i doğalgazla buluşturduk mu? Şimdi diğer ilçelere de inşallah çalışmalarımız devam ediyor."

- "Kalaba-Seyfe sulamasını tamamlayacağız"



Acıgöl'ün AK Parti'ye rekor oy verdiğini, Acıgöllülerin verdiği sözde durduğunu bildiren Yıldırım, Acıgöllüler'e teşekkür etti.

Nevşehir'de bugüne kadar 20 tane sağlık tesisini yaptıklarını ve hizmete aldıklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Şimdi Şevki Atasagun Devlet Hastanesi'ne de 100 yataklı ek bina yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Aile sağlık merkezleri, acil 112 istasyonları inşa ediyoruz. Kozaklı'ya da bir hastane yapacağız, hayırlı uğurlu olsun. Bölgenin heyecanla beklediği Kalaba-Seyfe sulamasını da tamamlayacağız. Böylece 217 bin dönüm arazi berekete kavuşacak, suyla buluşacak. Acıgöl'e bir meslek yüksek okulu açıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Ürgüp'e de güzel bir adliye binası yapacağız."

Nevşehir Külliyesi'nin inşaatının devam ettiğini kaydeden Yıldırım, buranın 2019'da bitirilmesi konusunda belediye başkanına talimat verdi.

Başbakan Yıldırım, Nevşehir Stadyumu'nun da yenileme istediğini ifade ederek, bu konuda projelerin hazır olduğunu, onun da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Nevşehir'deki dünyanın en büyük yer altı şehrini de turizme kazandıracaklarına işaret eden Yıldırım, Paşabağları ören yerinin çalışmalarının tamamlandığını ve yakında açılacağını vurguladı.

Yıldırım, ayrıca Hacıbektaş ilçesini kültür ve inanç turizminde hak ettiği yere taşımak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

- "Nevşehir-Ankara yolu da sıcak asfalt yapılacak"

Ulaşım konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Hani Kılıçdaroğlu'nun iyi bildiği, yürüyerek gittiği o yollar var ya, ulaşıma geldik. AK Parti ile birlikte Nevşehir, Kayseri'ye, Kırşehir'e, Niğde'ye, Aksaray'a bölünmüş yollarla bağlandı mı? Sen bu yolları yürümek istersen ömrün yetmez Kılıçdaroğlu. Her tarafta bölünmüş yol var. Bölünmüş yol uzunluğu Nevşehir'de 87 kilometreden 275 kilometreye çıktı. İşte AK Parti farkı bu. İl merkezleri, illerin çıkışlarını bütün o yolları sıcak asfaltla kapladık. İnşallah Nevşehir-Niğde yolunu da en iyi şekilde yenileyeceğiz ve bitireceğiz. Yine Nevşehir-Ankara yolu da sıcak asfalt yapılacak. Tabii, Nevşehir-Kayseri arası da aynı şekilde olacak. Hayırlı uğurlu olsun."

Yeni ihale edilen Niğde-Ankara otoyolunun çalışmalarına da başlandığını bildiren Yıldırım, Nevşehir güney çevreyolunun iki yıl önce bittiğini, şimdi de batı çevre yolunu yaptıklarını aktardı.

Kapadokya Havalimanı'nın AK Parti iktidarından önce kapalı olduğunu, seferin bulunmadığını anımsatan Yıldırım, 2016'da buraya kullanan yolcu sayısının 367 bini geçtiğini açıkladı.

Bu sayının da Nevşehir'in nüfusundan da daha fazla olduğuna işaret eden Başbakan Binali Yıldırım, ayrıca havalimanının pistlerinin yenilendiğini, şimdi de modern güzel bir terminalin yapılacağını kaydetti.

Nevşehirlilere hızlı tren müjdesini de veren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kayseri-Nevşehir-Konya hızlı tren hattının projeleri bu sene içerisinde tamamlanacak, inşallah ondan sonra da yapımı için planlamamızı yapacağız. Oradan Antalya'ya doğru da gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sadece turizmde değil ticarette de Nevşehir'in önemli bir projesi olacak. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Geçmiş 15 yılımıza bakın, gelecek 15 yılı da hayal edin. Türkiye'yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokmak bizim boynumuzun borcudur, bizim en önemli hedeflerimizden birisidir. Bu aziz millete en büyük müjdemizdir."





- "Nevşehir'i güzel günler bekliyor"





Nevşehir'i güzel günler beklediğini bildiren Yıldırım, "Nevşehir, kabına sığmayan, vatana hizmet aşkıyla yanıp tutuşan gençlerin şehri. İşte Türkiye'nin en genç il başkanı, Nevşehir'İn gençlerine yakışan, Nevşehir'e yakışan, AK Parti'ye yakışan il başkanı. İl başkanımıza başarılar diliyoruz. Bugüne kadar AK Parti teşkilatlarında görev yapan kardeşlerimize de şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

AK Parti'de bayrak değişimi yaşandığını, Nevşehir'de de bu değişimin gerçekleştirileceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, AK Parti'deki bayrak değişiminin atletizmdeki bayrak yarışına benzemediğini, AK Parti'de bayrağı verenin de alanın da koşmaya devam ettiğini vurguladı.

"AK Parti'de eski yeni yok. AK Parti'de her zaman 'durmak yok, yola devam' var." diyen Yıldırım, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Yıldırım, partide görev alacak kişilere de başarı dileklerini iletti.

- Notlar

Başbakan Yıldırım, kongreye gelişinde salonu dolaşarak, partilileri selamladı. Salonda bulunan ve üzerinde "Tarlada hasattayken uçak uçurmaydı hayali. Daha orta mektepte özledi ana, baba, sılayı. Hasta döşeğinde anladı Bahar Ana vuslatı. Haber etmeyin, derslerinden kalmasın Binali. Helal, hoş olsun, hakkım tutmasa da salımı. Merak etme, Bahar Ana okudu senin Kayı'lı. Fatihalar gönderiyor sana Kudüslü, Arakanlı, Bosnalı." yazılı pankart dikkat çekti.

Kongrede, Yıldırım'ın konuşması öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi.

Yıldırım, salondan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle fotoğraf çektirdi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım'a, Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar tarafından üzerinde Hucurat Suresi 10. ayetin mealinin yazdığı tablo takdim edildi.

Kongreye, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Fatih Şahin ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ile bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

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