AK Parti Pamukkale 2. Olağan İlçe Kongresi

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Göreceksiniz Allah'ın izniyle 2018, Türk ekonomisi ve Türkiye için yeniden büyüme destanlarının yazıldığı yıl olacak. Yüzde 5,5-6 seviyesinin üzerinde büyüdüğümüz yıl olacak. İhracatta destanlar yazdığımız yıl olacak." dedi.



Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Pamukkale 2. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, kongrelerin bir düğün günü olduğunu söyledi.



Bu aziz milletin başı dik yaşaması, bayrağın şeref ve onurla dalgalanması için askerlerin bugün Suriye'de olduğunu anlatan Zeybekci, "Daha güvenle, huzurla daha ileri yıllara ve yüzyıllara doğru bu aziz millet yürüsün diye, üstte mavi gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça bu milletin dini ve töresi ilelebet devam etsin diye bu milletin Mehmetleri, aslanları hainlerin tepesine ateş olup yağıyor. Allah onlardan razı olsun. Rabbim yardımcıları olsun. Rabbim onların bileklerini güçlü, kılıçlarını keskin etsin inşallah düşmanlarına karşı." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, tarih boyunca birçok yerde milyonlarca şehit veren bu milleti anlayamayanların bugün Türk milleti karşısında bocaladıklarına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Ölümü seven millet olur mu? Şehadete koşan bir millet olur mu? Ölümü korkutan, korkuyu korkutan başka bir millet var mı? Allah'ın izniyle bu millet var. Bu aziz millet var. Evet dün şehitlerimiz vardı Afrin'de. Allah onları cennetin en güzel yerinde ağırlasın. Bu topyekun mücadeledir. Oradaki hainler ve onların ağa babaları, onları doğuranlar ve besleyenler, onları oraya dikenler, betonlardan siperler yapmışlar... Çeliklerden görüyoruz. Benim Mehmet'imin önünde bugüne kadar hangi beton, çelik dayanmış? Hepsini yerle bir ettiler, gittiler. En güvendikleri dağ, 'Alınamaz, geçilemez.' denilen dağ bugün öğleden sonra yerle bir edildi, geçildi. Aslanlarımız oradan geldiler, geçtiler."

- "Bu millet nereye, ne zaman, ne şekilde gireceğini gayet iyi bilir"

Askerlerin Afrin'de belirlenen hedeflerine kadar gideceklerini aktaran Zeybekci, şöyle devam etti:



"Buradan açıkça söyledik. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Orası temizlenecek. Mümbiç temizlenecek. Türkiye'nin güneyinde sınırlarımızın tamamında bize yan bakan o bütün o leş kargalarının ve akbabalarının yuvaları yerle bir edilecek. Onlar da geldikleri yere gönderilecekler. Görüyoruz her milletten orada soysuz var şu anda. İsimlerini saymaya gerek yok. O ahkam kesenler. Amerikan, Alman, İngiliz, Avusturya vatandaşı var. Her renkten var. Çanakkale'deki gibi her renkten var. Bu millet nereye, ne zaman, ne şekilde gireceğini gayet iyi bilir, ne zaman çıkacağını da gayet iyi bilir. Sen merak etme. Kimseden buyruk almadık, kimseden de buyruk almayacağız bundan sonra."



Zeybekci, o eski el açan Türkiye günlerinin geçtiğini, mevcut muhalefetin iktidara karşı muhalefet değil millete karşı muhalefet olduklarını söyledi.



Bu coğrafyada güçlü bir Türkiye'nin istenmediğini belirten Zeybekci, "Bu coğrafyada artık tek başına iktidarlar, 5 yıl boyunca kesintisiz güçlü iktidarların olduğu Türkiye istenmiyor. Onlar 2001-2002'deki gibi Türkiye istiyorlar. Ellerinden gelen her türlü yalanı arka arkaya sıralayacaklar. Her türlü çamuru atacaklar. Oyunlar oynayacaklar. Bundan emin olun. İktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razılar çünkü. Bu kadar net söylüyorum." diye konuştu.

- "İhracatta destanlar yazdığımız yıl olacak"

Türkiye ve ekonomisiyle çok uğraşıldığını ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminden sonra ekonominin yerle bir olacağı söylendi. İşgal girişiminden sonra ertesi gün dimdik ayaktaydı bu millet. Çünkü biz milletin emanetini canımızdan aziz bildik. '2017'de Türkiye'yi dünya parmakla gösterecek.' dedim ve oldu. 7-8 tane dünyadaki kuruluş 4-5 defa söyledikleri sözleri yaladılar. Revize ettiler, yetmedi, yetişemeyecekler. Türkiye büyümede dünyada bir numara oldu. En büyük 20 ekonomi arasında bir numara oldu. İhracatta hepsini geçtik 2017'de. Onlar gönüllerinden geçeni tahmin olarak söylüyorlar. Biz ateşin başında olanlar olarak, bu milletin ve ülkenin gerçeklerine kapasitesine bakarak, bilerek ve planlayarak söylüyoruz. Göreceksiniz Allah'ın izniyle 2018 Türk ekonomisi ve Türkiye için yeniden büyüme destanlarının yazıldığı yıl olacak. Yüzde 5,5-6 seviyesinin üzerinde büyüdüğümüz yıl olacak. İhracatta destanlar yazdığımız yıl olacak. Türkiye'nin bırak namerde merde bile muhtaç olmayacağı o muhteşem şahlanış yılı olacak 2018."

Tek listeyle gidilen kongrede Uğur Gökbel, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanlığına seçildi.