AK Parti Rize 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (3) - "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki ihtiyacı, yaşanan her hadiseyle bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Buradan NATO'ya da diğer müttefiklerimize de açıkça ifade ediyorum, biz S-400'leri zaten aldık, iş bitti. Şu anda finansman konusundaki detayları konuşuyoruz. Onlar da en kısa sürede sonuçlanacak. İnşallah en yakın zamanda bu sistemi ülkemizde kuracağız" - "SDG olayında olduğu gibi yani PYD/YPG, kalktılar dediler ki 'Bu anlaşıldı, bunun ismini değiştirelim.' Diyen kim? Amerika. Ne yaptılar ismini? SDG, Suriye Demokratik Güçleri, sevsinler sizi. Biz anlamadık, yuttuk bunu. Artık bunların hepsini biliyoruz. Bu fabrikada üretilen örgütler, ihtiyaca göre tedavüle sokuluyor. Gerektiğinde tadilata tabi tutuluyor, gerektiğinde ise imha ediliyor" - "DEAŞ ve PYD başta olmak üzere hepsi de aynı tezgahta üretilmiş terör örgütleri üzerinden çıkarlarını hayata geçirmeye çalışanların artık 'terör', 'terörizm' laflarını ağızlarına almaya daha hakları kalmamıştır. Açık konuşuyorum, bu yaşananlardan sonra terörle, terör örgütleriyle mücadele ettiğini öne sürenlere biz artık nasıl inanabiliriz ki" - "Ülkemize karşı kullanılacağı gün gibi aşikar olan binlerce tır silahı bölgeye yığan bir devletin, bizim terörizmle ilgili endişelerimizi paylaştığına nasıl biz inanabiliriz ki. Bankacılardan iş adamlarına, silah satışlarından enerji yatırımlarına, televizyon dizilerinden düşünce kuruluşu raporlarına kadar ülkemizin çıkarlarına yönelik her türlü saldırıyı 'hukuk' kılıfı altında meşrulaştıran bir devlet nasıl bizim dostumuz olur ki"

18 Kasım 2017 Cumartesi 17:21