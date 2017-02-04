AK Parti Sakarya İl Danışma Meclisi

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, anayasa değişikliğine ilişkin, "Eğer bu kararı bütün milletimize doğru anlatamazsak, elimize geçen bu fırsatı iyi değerlendiremezsek vallahi, billahi gelecek nesillere bunun hesabını veremeyiz." dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Ataş, nisan ayında yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandumun Türkiye'nin son 100 yıldaki en büyük projesi olduğunu kaydetti.

Ataş, referandumda Türkiye'nin istikbali, istikrarı ve istiklali ile ilgili karar verileceğini ifade ederek, "Eğer bu kararı bütün milletimize doğru anlatamazsak, elimize geçen bu fırsatı iyi değerlendiremezsek vallahi, billahi gelecek nesillere bunun hesabını veremeyiz. Nasıl ki AK Parti ve MHP milletvekilleri TBMM'de ölümüne mücadele vererek, dişe diş mücadele etmek suretiyle o çirkin tabloları yaşayarak bu mücadeleyi verip Meclisten geçirdilerse, inanıyorum ki AK Parti teşkilatları da kapı kapı dolaşmak suretiyle eli sıkılmadık insan kalmamacasına herkese mesajımızı ulaştırmaya mecbur ve mahkumuz." diye konuştu.

AK Parti teşkilatından özellikle Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Bolu illerinden en yüksek noktada oy almalarını beklediğini dile getiren Ataş, "Bu havzadaki illerimiz içinde bakalım birinci kim olacak? Bunun takibini yapacağız." dedi.

- "Sakarya'yı birinci sıraya taşıyacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli de Türkiye'de 2013 yılından bu yana olayların yaşandığını belirtti.

Gezi olaylarından sonra faizin yüzde 12'ye çıktığını belirten Dişli, "Gezi olayları yetmedi, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi, o yetmedi Kobani olayları, Milli Birlik ve Beraberlik Projesi'nin sonra erdirilmesi, 2 polisimizin şehit edilmesi, o yetmedi 15 Temmuz. Hedef neydi? Türkiye'nin lideri, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülke insanının önünde bir şekilde bertaraf edebilmekti ama hep birlikte bu hain tuzağa dur dedi millet. O gece halkın parası ve vergisiyle alınan silahların, tankların önünde durdular ve o hain darbeyi engellediler, bugünlere geldik." diye konuştu.

Dişli, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "CHP, HDP, PKK buna karşı çıkıyor. Sakarya halkı çoktan tarafını belli etti. Az önce Sayın Başbakanımıza söz verdiler, söz verdik. 'Sakarya'yı bu defa Türkiye'de birinci sıraya taşıyacağız'. dedik. Meclisten 316 AK Parti'li vekil, değerli MHP'li milletvekillerinin oylarıyla Mecliste evet dedik, şimdi Türkiye'ye evet deme sırası geliyor." dedi.