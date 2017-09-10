AK Parti Samsun İl Başkanı Göksel:

SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Terme ilçe kongresinde oylama öncesinde yaşanan gerginlikle ilgili, "Tepki gösterenlerin büyük çoğunluğu delege olmayan hatta parti üyesi olmayan kişilerdir." ifadesini kullandı.

Göksel, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da katıldığı AK Parti Terme 6. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Ali Kılıç'ın başkanlığında tek listenin yer aldığı seçimde Kılıç'ın, 310 delegenin oyunu alarak güven tazelediğini bildirdi.

Göksel, kongrenin basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde yaşanan gerginliğin birlik ve beraberliklerine sekte vuramayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Partimizin kongre usul ve esasları kongrelerdeki yönetim kurulu başkanı ve üst kurul delege listelerinin nasıl olacağı, listelerde, her kademe için yönetim kurulu asil ve yedek üye sayıları ile üst kurul asil ve yedek delegelerinin kaç kişiden oluşacağı belirlenmiştir. Kongrelerde aday olmayı düşünen kişilerin bunları kesinlikle bilmesi gerekmektedir. Terme ilçe kongresinde aday olarak liste sunan Hacı Bilal Aslan'ın listesi, belirlenen kriterlere uymadığı, olması gerekenden fazla yedek yönetim kurulu üyesi sunulması gerekçesi ile divan kurulu tarafından kabul edilmemiştir. Divan'ın bu kararının ardından gündemin seçimler maddesine geçilmiş olup, bu esnada İlçe Başkan adayı Hacı Bilal Aslan ile taraftarlarınca divanın kararına tepki gösterilmiştir. Tepki gösterenlerin büyük çoğunluğu delege olmayan hatta parti üyesi olmayan kişilerdir. Yaşanan bu gerginlik birlik ve beraberliğimize sekte vurmak amaçlıdır. Yaşanan bu hadiseye rağmen kongremizde oylama işlemi tamamlandı ve mevcut İlçe Başkanı'mız Ali Kılıç, 310 delegenin oyunu alarak yeniden AK Parti Terme İlçe Başkanı seçilmiştir."