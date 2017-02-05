İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, koalisyon hükümetlerini, siyasi istikrarsızlıkları tarihin tozlu raflarına kaldırmak, bürokrasiyi azaltarak hızlı ve etkili yönetim anlayışını hayata geçirmek için referandumda "evet" diyeceklerini belirtti.

AK Parti Sarıyer İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Kaya, etkinliğe katılmadan önce 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ziyaret ederek, çocuklarına karne hediyeleri verdiğini anlatarak, onlara sonsuza kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Yeni anayasanın rejim değil, sistem değişikliği olduğunu vurgulayan Kaya, "Milletimiz nisanda referandumda 'evet' diyerek, AK Parti ile siyasi tarihimizde yeni bir sayfa daha açacaktır. Bu değişikliğe neden ihtiyaç olduğunu, kısa bir süre içinde sokak sokak, ev ev ve meydan meydan bütün insanlarımıza anlatacağız. Burada da en büyük görev bizlere düşmektedir. Gençlerimiz ve kadınlarımızın bu referandum sürecinde büyük bir azimle çalışacağına inanıyorum. 18-25 yaşındaki gençlerimizin seçilme hakkı olmayacak mı? Bu hakkı kullandıracağız inşallah. Geleceğin güçlü Türkiye'sini gençlerimizle birlikte kuracağız. 15 Temmuz'da tankları ellerinizle durdurdunuz. Hep birlikte 'evet' demeye, gece gündüz çalışmaya var mısınız genç kardeşlerim?" diye konuştu.

Kaya, anayasa değişiklik teklifinin nisanda halkın önüne geleceğini hatırlatarak, koalisyon hükümetlerini, siyasi istikrarsızlıkları tarihin tozlu raflarına kaldırmak, bürokrasiyi azaltarak hızlı ve etkili yönetim anlayışını hayata geçirmek için referandumda "evet" diyeceklerini kaydetti.



Bakan Kaya, büyük hayalleri, idealleri olan sadece Türkiye için değil, Orta Doğu, Balkanlar, Asya ve Afrika için de gözyaşı döken bir Cumhurbaşkanı'na sahip olunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanı yaratandan ötürü seven, diklenmeden dik duran ve yalnızca Allah için rükuda eğilen bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız, Gezi olaylarında, 17-25 Aralık kumpasında, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde bütün oyunları bozmuş, milletimizle birlikte onurlu bir duruş ortaya koymuş, ölümüne milletinin yanında olmuştur. Artık eski Türkiye yok. Yeniden büyük Türkiye'yi kuruluş felsefesine uygun olarak ayağa kaldırma vaktidir. AK Parti, 14 yıllık iktidar döneminde bu hamlenin temellerini atmıştır. AK Parti, şeffaf yönetim, eşit ve adil hizmet anlayışıyla birlik ve beraberliğimizin teminatı olmuştur. Yerli ve milli siyaset anlayışıyla her türlü baskıya, ötekileştirmeye karşı çıkmıştır. Anadolu coğrafyasında doğudan batıya gönül köprüleri kurarak, kardeşliğimizi güçlendirmiştir. AK Parti, ekonomide sürdürülebilir kalkınmanın, siyasette güven ve istikrarın tek adresi olmuştur."

- "Bugün git, yarın gel dönemi tarih oldu"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, hayalleri ve idealleri olmayanların, geleceklerinin de olmayacağını ifade ederek, AK Parti hükümetlerinin, muhalefetin bugün hayal bile edemediği devasa projeleri bir bir hayata geçirdiğini söyledi.

Otoyollar, yüksek hızlı tren projeleri, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin tamamlanarak hizmete açıldığını hatırlatan Kaya, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük hayali olan şehir hastanelerinin ilkinin Mersin'de açıldığını kaydetti.

Kaya, milletin adil sosyal politika uygulamalarıyla AK Parti döneminde tanıştığını aktararak, şöyle konuştu:

"Birçok sosyal yardım ve sosyal hizmet modelleri yine iktidarımız döneminde başlatılmıştır. Bakanlık bütçemiz 2002'de 1,3 milyar lira iken bugün 32 milyar liraya çıkmıştır. Sosyal yardımlarda sıra bekleme, 'Bugün git, yarın gel' dönemi tarih olmuştur. PTT ile yaptığımız anlaşma ile bugün 2 milyon 100 bin vatandaşımız hiç sıra beklemeden bankamatik kartlarından maaş ve sosyal yardım alıyor. Sadece evde bakım hizmetlerinde bugün 482 bin engelli ve yaşlı vatandaşımıza ayda 960 lira destek sağlıyoruz. 300 binin üzerinde eşi vefat etmiş kadına, asker ailelerine, asker çocuklarına birçok konuda sosyal yardım ve hizmetlerimizi eksiksiz sunuyoruz. Bugün şartlı eğitim yardımından yaklaşık 2 milyon hane yararlanmaktadır. Sağlıkta devrim niteliğinde adımlar attık. Tüm vatandaşlarımızı Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasıyla sağlık güvencesine kavuşturduk. Bugün GSS kapsamında yaklaşık 6,3 milyon kişiye 7,3 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamayı dünyada hayata geçirmeye cesaret edebilecek başka bir ülke yok."

- Büyükanneye 420 lira maaş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2005'ten itibaren başlattıkları çalışmalarla ailesinin yanına döndürülen çocuk sayısının 11 bin 227'ye ulaştığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Kuruluşlarımızda bakım altına alınan çocuk sayısının artmaması için ailelere destek vererek, çocukların aile yanında yaşamaya devam etmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile destek verdiğimiz çocuk sayısı, 92 bin 115. Dönemsel olarak aile yanında çocuklara yaptığımız yardımları da buna dahil edersek bu rakam 137 bin 415'e ulaşıyor. Koruyucu aile sistemi ile çocuklarımızın hayatlarını aile ortamında sürdürmelerini sağlıyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız Gönül Elçileri Projemizin ilk konusu da koruyucu aileydi. Yürüttüğümüz kampanyalar sayesinde bugün 4 bin 120 koruyucu aile yanında bakımı sağlanan 5 bin 4 çocuğumuz var. Koruma altına alınan yavrularımız eskiden 100-200 kişi kapasiteli, koğuş anlayışıyla yapılmış yuva ve yurtlarda barındırılmaktaydı. Çocuklarımız için yurt ve çocuk yuvaları yerine ev tipi bakım modelleri geliştirdik. Hizmet dönüşümü kapsamında, yurt ve yuvalardaki çocuklarımızın yüzde 92'sini çocuk evlerimize ve çocuk evleri sitelerimize yerleştirdik. Bu kapsamda 92 çocuk evleri sitemizde 5 bin 326 çocuğumuz yaşıyor.

Ayrıca bin 92 çocuk evimizde 5 bin 476 çocuğumuz yaşamaktadır."

Geleneksel aile bağlarını yeniden güçlendirmeyi hedefleyen "Torununa Bakan Büyükanneye Ekonomik Destek" projesinin pilot illerde başlayacağını anlatan Kaya, "Torununa bakan büyükannelerimize, asgari ücretin yüzde 30'u seviyesinde, yaklaşık 420 liraya denk gelen bir yardım verilmesi planlanıyor. Bu projeyle çalışan annelerimiz, gözleri arkada kalmadan güvenle çocuklarını kendilerini de büyüten annelerine emanet edecekler. Böylece, çocuklarımız kendi canından olan büyükanneleriyle daha fazla zaman geçirecek." dedi.

Toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Partili belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.