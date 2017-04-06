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AK Parti seçim otobüsüne taşlı saldırı

- AK Parti Van Milletvekili Kayatürk: - "Bu, tahammülsüzlüktür, edepsizliktir. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz geçmişte olduğu gibi bugün de her yere gitmeye, halkımızla buluşmaya devam edeceğiz"

AK Parti seçim otobüsüne taşlı saldırı

VAN (AA) - AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, partisinin seçim otobüsüne taşlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Kayatürk, yaptığı açıklamada, seçim otobüsüne Süphan Mahallesi yakınlarında 10-15 kişilik grubun taşla saldırdığını belirterek, daha önce de seçim çalışması yürüten kadın ve gençlik kolları üyelerine yönelik engellemeler yapıldığını anlattı.

HDP'nin CHP ile bir olarak "Hayır" kampanyası yürüttüğünü aktaran Kayatürk, şöyle konuştu:

"Bu, tahammülsüzlüktür, edepsizliktir. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz geçmişte olduğu gibi bugün de her yere gitmeye, halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Yapılmaması gereken şeyler bunlar ama maalesef yapılıyor. Arkadaşlarımız konuyla ilgileniyor. Biz hiçbir zaman doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız. Bu saldırılar geçmişte de bizi halkımızla bir araya gelmekten alıkoyamadı, bundan sonra da alıkoyamayacak. Bizim her yere gitmemize engel olamayacaklar."

Van halkının referandumda güçlü bir "Evet" ile AK Parti'ye destek vereceğini belirten Kayatürk, "Halkımız her şeyi biliyor ve görüyor. Kimin kendilerinin yanında olduğunu hissediyor. Ne bu saldırılarına ne de çukur siyasetine pirim veriyor. Biz halkımızla bir olarak ülkemizi daha ileriye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Van Milletvekili Burhan KayatürkHalk OylamasıSaldırıSeçim OtobüsüVan
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