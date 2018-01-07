GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yanı başımızda, şurada bir terör koridoru kurulsa, bundan en fazla etkilenecek olan bizim ülkemizdir ama buna asla izin vermeyeceğiz. Bilmem kaç bin kilometre öteden gelip, benim burnumun dibinde sen teröristlere her türlü desteği verirsen, buna Recep Tayyip Erdoğan, buna AK Parti, buna Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalmayacaktır, sessiz kalmıyor." dedi.

Gül, partisinin Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şehitkamil İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin "Partimden önce ülkem, memleketim, vatanım, canım ülkem, canım Türkiyem." diyen insanların gayret ettiği bir siyasi adres olduğunu belirterek, Şehit Kamil'in bundan 100 yıl önce şehre adını verdiğini ve annesinin eline uzanan namahrem eli kırmak üzere şehit düştüğünü ifade etti.

Bakan Gül, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de bu işgal girişimlerini, oynanan oyunları bozmak için verilen kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin süreceğini vurgulayarak, "İşte Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti hareketinin anlamı, milli mücadele yürüyüşünü sürdüren hareketin adıdır. Bizler ecdadımıza layık olmak için bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

"15 Temmuz'un adı milli mücadeledir, 15 Temmuz'un adı ikinci Kurtuluş Savaşı'dır." diyen Gül, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da bu millet bir an bile düşünmeden ülkesi için, vatanı için sokaklarda, tankların karşısında meydan okuyarak mücadele etti. Dost da düşman da gördü ki Türkiye işgal edilemez. Bu millete pranga vurulamaz. Alt alta, üst üste, topyekun, topluca geldiler ama milletimizi geçemediler. Asla da geçemeyecekler. Kıyamete kadar bu ülke, bu millet bağımsız bir şekilde, özgür bir şekilde varlığını sürdürecektir. Bunu 15 Temmuz'da dost, düşman herkes gördü. Allah'ın izniyle bizim birliğimiz ve beraberliğimiz daim oldukça kimse Türkiye'ye asla diz çöktüremeyecektir."

- "Dışlayıcı üslupla konuşan muhalefetle yarışacak değiliz"

AK Parti'nin siyasal dilinin kucaklayıcı, kuşatıcı olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin siyaset anlayışı 80 milyonu birinci sınıf vatandaş kabul eden bir anlayışa sahiptir. Bizim anlayışımızda ötekileştirmek yoktur. Bugün siyaseti seviyesizleştirmek isteyen ve bunda da kısmen başarılı olan anlayış, ana muhalefetin ortaya koyduğu ötekileştirici, dışlayıcı, kavgacı, seviyesiz üsluptur. Türkiye'de siyaseti daima kendi seviyelerine çekmek için gayret gösteren bu anlayışın ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur ama biz AK Parti olarak asla ve asla ülkemizi daha fazla büyütmekten, daha iyi yerlere getirmekten geri durmayacağız. Bu tür kısır çekişmelere hiç takılmadan, taş üstüne taş koyarak yolumuza devam edeceğiz. Biz laf yetiştirmek, dışlayıcı bir üslupla konuşan bu muhalefetle yarışacak değiliz. Biz kendimizle yarışırız."

AK Parti olarak Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyüttüklerini kaydeden Abdulhamit Gül, "Şimdi 'nasıl olur da 5 kat büyütürüz, 10 kat büyütürüz.' Onun derdindeyiz. Türkiye'nin ekonomisini nasıl büyüttüysek, dışarıya, IMF'ye borçlarımızı tamamladıysak, ülkemizin ekonomisinde genel olarak ekonomik iyileşme olduysa, şimdi, yeni dönemde vatandaşımızın cebine giren parayı artıracağız." dedi.

Gül, Gaziantep'e AK Parti hükümetlerinin15 yılda 23 milyar liranın üzerinde yatırım yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini belirtti.

Bakan Gül, "Milletimizin destekleriyle siyasi istikrar oldukça, ekonomik istikrar oldukça ülkemize yatırımlarımız, insanımıza hizmetlerimiz artarak devam edecektir. AK Parti kendisiyle yarışan bir partidir ama kendisini asla yeterli görmemektedir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye oyun kuran bir ülke haline gelmiştir"

AK Parti öncesi Türkiye'nin üzerine oyun oynanan bir ülke olduğunu anımsatan Gül, "AK Parti ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, artık oyun oynanan değil, oyun kuran bir ülke haline gelmiştir. Türkiye, üzerine oyunlar oynanmak istenen bütün senaryoları Allah'ın izniyle, milletimizin yardım ve desteğiyle tarihin çöp tenekelerine atmayı başarmış bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, Türkiye'nin ve Türk milletinin darbecilerine selam duran bürokratik oligarşinin bu ülkeyi nerelere getirdiğini, vesayetin nerelere getirdiğini yaşayan bir ülke olduğunu belirterek, "Bu ülkede taş üstüne kim taş koymak istediyse hep önüne taş koydular, engellediler. İlk defa 15 Temmuz'da milletimiz dedi ki 'biz Menderes'e sahip çıkamadık ama Recep Tayyip Erdoğan'ı kurda kuşa yedirmeyeceğiz.' Ülkeye sahip çıktılar, milli iradeye sahip çıktılar. İşte o yüzden bu millet yenilmez, bileği bükülmez." diye konuştu.

- "80 milyonun hepsi birinci sınıf vatandaştır"

Türkiye'yi Suriye yapmak isteyen,Türkiye'yi bölmek isteyenler olduğunu kaydeden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye hamdolsun birlik, beraberlik ve güçlü liderliği sayesinde, çok şükür bu arzu edilen olumsuzluğu yaşamadı ve asla da yaşamayacak. Çünkü bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşımızın hepsi birinci sınıf vatandaştır. Birinci sınıf, ikinci sınıf vatandaş ayrımı AK Parti'yle ortadan kalkmıştır. Önceden 'makbul vatandaş, makbul olmayan vatandaş' ayrımı vardı. 'Sen Kürt'sün makbul değilsin, sen başörtülüsün makbul değilsin, sen fakirsin makbul değilsin, sen Alevi'sin makbul değilsin, sen şuralısın makbul değilsin' anlayışı ile Türkiye'de makbul vatandaşlar ve makbul olmayan vatandaşlar diye ayıran zihniyeti AK Parti, tarihin çöp tenekesine atmıştır. Bu ülkede, doğumuyla beraber bütün vatandaşlarımız, asli, birinci sınıftır, asla ötekileştirilemez ve zengin olsun, fakir olsun, Türk olsun Kürt olsun, Alevi olsun Sunni olsun bu vatanda doğan, yaşayan herkes birinci sınıftır. Biz asla kimsenin ötekileştirilmesine, itilmesine, kakılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz."

Fethi Sekin ve Musa Can'ın hain terör örgütünün saldırısıyla şehit edildiğine değinen Bakan Gül, "Biri Fethi Sekin, biri Musa Can, biri Elazığlı, biri Tokatlı. Biri Alevi, biri Sunni ama bu ülke için hepsi hayatını verdi. Bizim bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hiç kimse bozmadı, bozamayacak." dedi.

- "Türkiye güçlü duruşuyla oyunları bozmuştur"

Gül, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile uğraştıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde, güçlü bir şekilde ayakta durmasından rahatsız olanlardır. Eğer Türkiye, hasta adam olarak yatağında olsaydı, Türkiye bölük pörçük olsaydı belki birileri, 'ne kadar iyi bir ülke, ne kadar iyi yönetiliyor' derlerdi. Bunların derdi Türkiye. 'Ne çok iyi olsun, ne çok kötü olsun, böyle ortada olsun ki orayı da yönetelim, pazar gibi kullanalım', yaklaşım bu ama Türkiye çok şükür güçlü duruşuyla, bu güçlü, dirayetli duruşuyla Allah'a şükür bu oyunları bozmuştur."

Türkiye'nin yanı başında bir terör koridoru oluşturmak isteyenlerin bulunduğunu bildiren Bakan Gül, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"(Bu terör koridorunu sizlere kurdurmam, ben bu oyunu bozarım) diyen bir Recep Tayyip Erdoğan olduğu için rahatsız oluyorlar ama bu millet de bütün olanı, biteni görüyor. Bizim mücadelemizin temeli Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Yanı başımızda, şurada bir terör koridoru kurulsa, bundan en fazla etkilenecek olan bizim ülkemizdir ama buna asla izin vermeyeceğiz. Bilmem kaç bin kilometre öteden gelip, benim burnumun dibinde sen teröristlere her türlü desteği verirsen, buna Recep Tayyip Erdoğan, buna AK Parti, buna Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalmayacaktır, sessiz kalmıyor. Biz Türkiye'nin bekası için, milletimizin birliği için dik durdukça, birileri, 'neden dik duruyorsunuz' diyor. Kardeşim biz bu vatanı sokakta mı bulduk. Biz bu cennet ülkemizi sokakta mı bulduk. Şehitlerin emanetini size altın tepside mi sunacağız. Bunu mu bekliyorsunuz. Böyle bir şey asla olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan müdafaası, Medine müdafaasıdır, Fahrettin Paşa müdafaasıdır, Abdulhamit Han müdafaasıdır, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır, milli mücadele müdafaasıdır, milli kurtuluş müdafaasıdır, Şahin Bey'dir, Şehit Kamil'dir, bağımsız, güçlü, büyük Türkiye mücadelesidir."

(Bitti)