AK Parti Sinop 6. Olağan İl Kongresi

SİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımıza daha müreffeh, daha güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileleri yavrularımız çekmesin, torunlarımız çekmesin. İşte onun için ne diyoruz, '2053' diyoruz. Onun için ne diyoruz, '2071' diyoruz." dedi.

Erdoğan, Sinop Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Sinop 6. Olağan İl Kongresine katılarak partililere hitap etti.

İl kongresi öncesinde meydandaki vatandaşlara hitap ettiğini belirten ve bugüne kadar görülmemiş bir miting yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Öyle anlıyorum ki 2019 Sinop'ta bir başka yıl olacak. Maşallah, Allah nazardan saklasın." diye konuştu.

Vatandaşların "Dik dur eğilme Sinop seninle" şeklindeki tezahüratı üzerine Erdoğan, "Biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik, biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz." dedi.

Sinop'un Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin şehri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dava adamı, gönül insanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın şehri Sinop, 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün şehri Sinop. Şehitlerin, gazilerin, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan nice isimsiz kahramanın şehri Sinop, bugün sizleri gönülden selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun bir aranın ardından Sinoplular ile buluşmanın ve kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade eden Erdoğan, kendilerini muhabbetle bağırlarına basan tüm Sinoplu vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Sinoplularla uzun süredir bir araya gelemediklerini anımsatan Erdoğan, yüz yüze gelemeseler de Sinop'u akıllarından hiç çıkarmadıklarını belirtti.

Fiziken Sinop'ta bulunamadıklarını ancak projeleriyle Sinop'ta olduklarını, nerede ne yapılıyor bunları takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, Sinopluları ihmal etmediklerini, muhtarlarla ve teşkilatla yaptıkları toplantılarda Sinopluların meseleleriyle hemhal olduklarını bildirdi.

Erdoğan, bundan sonraki dönemde daha sık bir araya geleceklerini, bir daha arayı bu kadar açmayacaklarını aktardı.

Bugün Kastamonu'da il kongresini yaptıklarını ve salonun dolu olduğunu belirten Erdoğan, salon dışında da emniyetin verdiği rakamlara göre 10 ila 15 bin vatandaşın bulunduğunu ve Sinoplulara o vatandaşların selamını getirdiğini söyledi.

10 Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanı seçiminde kendisine yüzde 62 oy oranıyla destek veren ve 16 Nisan'daki halk oylamasında da yüzde 58 ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "Evet" diyen Sinoplulara teşekkür eden Erdoğan, "Siz ne güzel insanlarsınız. Öyle hakkı, doğruyu, güzeli bulmak herkesin karı değil ama Sinop bunda birleşti. Hem 10 Ağustos hem de 16 Nisan'da yüzde 84 gibi rekor düzeyde bir oy oranıyla destan yazan Durağan ilçemize özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler Türkiye'nin önünde çok farklı bir dönemin açılmasına vesile oldunuz. Sizler siyasi tarihimizin bu en kritik seçimlerinde tavrınızı demokrasiden, istikrardan ve milli iradeden yana belirlediniz. Sizler çok güçlü bir şekilde Türkiye'nin istikbaline, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sahip çıktınız. Sevginize, coşkunuza, ahde vefanıza, heyecanınıza teşekkür ediyorum. Siz bugüne kadar bu kardeşinizden desteğinizi esirgemediniz, bizi asla mahcup etmediniz, Rabb'im sizlerden razı olsun, Rabb'im yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin."

- "Aşkınan çalışan yorulmaz"

Sinopluların desteğine ve teveccühüne mazhar olmak için kendilerinin de büyük bir heyecanla koşturduklarını, Türkiye'nin huzur ve esenliği için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Bir halk dostu ne diyor? 'Aşkınan çalışan yorulmaz'... Öyle mi? Zaman zaman bazı dostlar söylüyor, 'Cumhurbaşkanım sen yorulmaz mısın?', bazıları diyor ki 'Dün şuradaydın, bugün buradasın, bu nasıl oluyor?' Aşkınan çalışan yorulmaz. Koşacağız, çalışacağız öyle çalışacağız ki muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkartacağız." şeklinde konuştu.

Partililerin, "Dünya 5'ten büyüktür" tezahüratı üzerine, "1'den daha da büyüktür." karşılığını veren Erdoğan, "Evlatlarımıza daha müreffeh, daha güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileleri yavrularımız çekmesin, torunlarımız çekmesin. İşte onun için ne diyoruz, '2053' diyoruz. Onun için ne diyoruz, '2071' diyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)































