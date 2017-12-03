TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, "Yeter ki Tayyip Erdoğan zarar görsün, Tayyip Erdoğan kaybetsin, tüm Türkiye batacaksa batsın" diyen bir muhalefet anlayışı olduğunu belirterek, "Muhalefetle ihaneti karıştıran bir anlayış." dedi.

Şentop, İsmet İnönü Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Süleymanpaşa 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti mensupları olarak davalarının liderlerinin hedeflerinden başka bir hedef tanımadıklarını, kişisel planlarını partinin planları içinde eriterek, davaya feda ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini, ülke sınırları dışında yaşanan değişiklikleri yakından takip ettiklerini ifade eden Şentop, "Bugüne kadar Türkiye'yi yönetmek nispeten kolaydı. Zira hükümetler bir iddia taşımıyordu. 'Gelene ağam, gidene paşam' diyen, bölgede dünyada olup bitenlere ses çıkartamayan, içine kapanık öz güvensiz bir Türkiye vardı." diye konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi büyüttüklerini, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, şahsiyetli bir devlet haline getirdiklerini anlatarak, "(Bugün birçok devletle tartışmalar yaşıyoruz, daha önce yaşamıyorduk.) diyorlar. Doğrudur ama o zaman sizi hesaba katan, ciddiye alan, sizin sözünüze değer veren yoktu ki. Sizi kendisiyle tartışacak, sorun yaratacak ebatta gören yoktu. Bu güçte bir devlet olarak muhatap alan yoktu. Onun için sorun yaşamıyordunuz. İş yapmazsanız sorun da çıkmaz ama bugün Türkiye, Hollanda, Almanya seçimlerinin baş aktörü ise tabii ki sorun yaşarsınız. Almanya'daki siyasetçilerden, Almanya'nın cumhurbaşkanından çok Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tanınıyorsa, Almanya medyasında daha fazla yer alıyorsa o zaman sorun yaşarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, Türkiye'nin bugün sözüne, kararına itibar edilen, ciddiye alınan, ortaklık için de kavga için de muhatap kabul edilen bir ülke haline geldiğini, dünya siyaset sahnesinin itibarlı bir aktörü durumunda olduğunu vurguladı.

Türkiye'de milletin değerlerine saygılı, milletin hedefleriyle bütünleşmiş, dünyayı tanıyan, dostunu düşmanını bilen bir ana muhalefet partisi eksikliği bulunduğunu söyleyen Şentop, şöyle devam etti:

"CHP'nin başkanı AK Parti muhalifliği adına ne duyduysa, eline ne verildiyse ortaya saçmaktan çekinmedi. 'Türkiye zarar görecekse görsün, yeter ki AK Parti'ye çamur atayım, umurumda değil' şeklinde bir muhalefet bu ülkenin muhalefeti olamaz. FETÖ'nün ürettiği malzemeleri illegal yollarla kullanmaya çalışan, FETÖ'nün hukuk engeline takıldığı için kullanamadığı iftira malzemelerini grup toplantısında servis edildiği şekliyle kullanan, FETÖ'nün ülke ve AK Parti aleyhine haince planlarıyla söz birliği etmişcesine eş zamanlı propaganda yapan bir muhalefet anlayışı, yerli bir muhalefet anlayışı olamaz. 'Yeter ki Tayyip Erdoğan zarar görsün, Tayyip Erdoğan kaybetsin, tüm Türkiye batacaksa batsın' diyen bir muhalefet anlayışı var. Muhalefetle ihaneti karıştıran bir anlayış."

Yurtdışına kaçan FETÖ'cülerin ABD'de, Almanya'da, Avrupa'da çok güçlü lobi imkanlarının bulunduğu, buralardaki siyasi iktidarları, hükümetleri etkiledikleri yönündeki yorumlara katılmadığını ifade eden Şentop, "Bize esas operasyon yapan FETÖ değil, uluslararası sistemin ABD içindeki bazı unsurları, Avrupa devletlerindeki bazı unsurlarıdır. FETÖ bunların bir aletiydi. Türkiye'de onun eliyle, o maşayla bu işleri yapmaya çalıştılar. Onda muvaffak olamadılar, beceremediler. Şimdi bunlar işi kendi ellerine alıp işte Zarrab davasında olduğu gibi yürütmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.



