AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Aydın:

TUNCELİ (AA) - AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Saadettin Aydın, anayasa değişikliğine ilişkin referanduma değinerek, "Halka soracağız biz böyle bir hükümet sistemi değişikliği düşünüyoruz. Siz bu değişikliğe 'evet' diyor musunuz? Milletimizin kararı başımızın tacıdır." dedi.

Aydın, partisince Tunceli Kültür Merkezinde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

Darbe girişiminin kahpece ve haince bir girişim olduğunu söyleyen Aydın, "15 Temmuz gecesi yaşamını yitirenleri rahmetle ve minnetle anıyoruz. O yiğitlerin, o şehitlerin kahramanlığı neticesinde yuvamızda, ülkemizde özgürce yaşıyoruz. Kökü, ucu dışarıda olan hainler çok kahpece bir girişim içinde bulundular. Terliğini ayağına takarak meydana koşan Fatma bacılar, Ahmet amcalar, gençler, yaşlılar meydanları doldurunca, işte o tankların, topun, tüfeğin karşısında yiğitçe durunca bugün vatanımızda yine özgür, başı dik yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ve darbe girişimine birlik ve beraberlik içinde herkesin tek yürek olarak karşı çıktığını anımsatarak, şunları aktardı:

"Bu kahpe girişime karşı meydanları dolduranlar sadece AK Partililer değildi. Bu ülkede yaşamayı bir onur olarak telakki eden herkes meydandaydı. Partisi, etnik kökeni, şehri hiç önemli değil. Tanka karşı yiğitçe duran çocukların yiğitliği hatırda kaldı. Onların ne partisi var ne de her hangi bir etnik unsuru. Bunlar önemli değil. İçinde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i bir millet olarak nasıl ki bağımsızlık mücadelesinde Çanakkale'de düşmana karşı direndiysek aynı şekilde de 15 Temmuz'da da bu kardeşlerimiz yiğitçe meydanları doldurdular ve bu kötü gidişata dur dediler. Allah bir daha bu memlekete öyle kötü günler göstermesin. Allah birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşamamızı güçlü kılsın."

Anayasa değişikliğine ilişkin referanduma değinen Aydın, "Halka soracağız biz böyle bir hükümet sistemi değişikliği düşünüyoruz. Siz bu değişikliğe "evet" diyor musunuz? Milletimizin kararı başımızın tacıdır. Özgür iradesiyle milletimize sorulacak. Milletimiz bu kararını verecek. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir iktidarla bu ülkede kalkınma hamlelerimize daha müreffeh, daha huzurlu, daha gelişmiş bir Türkiye hayallerimize kavuşmak üzere yolumuza devam edeceğiz inşallah." dedi.

Saadettin Aydın, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline Meclisteki iki partinin sıcak bakmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Muhtemelen her iki partinin de 'Cumhurbaşkanlığı oylamasında bizim çıkaracağımız bir adayın Cumhurbaşkanı olma şansı olmaz. Dolayısıyla hükümet kurma şansı olmaz, en iyisi biz bu modele itiraz edelim ve belki ileride bir koalisyon olur da koalisyonda yer alır ve böylece hükümette yer alırız' düşüncesinden başka bir şey değildir. Yoksa bütün dünyada yönetim modellerinde güçlü yönetim modeli, her zaman tercih edilen bir modeldir."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.























































