AK Parti Trabzon Milletvekili Köseoğlu:

TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, "Güvenlik güçlerimiz, güvenliği sağlama noktasında son derece hakim, çok başarılı, istihbarat sahibi ve hiçbir olaya da müsaade etmeyecek şekilde her türlü tedbiri alma noktasında kararlı bir adım içerisinde." dedi.

Köseoğlu, Beşirli sahil mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının Hakkari ve Van koordinatörü olarak atanması dolayısıyla Güneydoğu'ya ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Beraberindeki heyetle çeşitli programlara katılmak üzere salı günü Hakkari'ye gittiğini dile getiren Köseoğlu, daha sonra Yüksekova'da ve Şemdinli'de temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Köseoğlu, Güneydoğu'da güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusunda çok ciddi gayretleri olduğunu, önemli olanın bu gayretin bir tane vatandaşın, askerin burnunun kanamadan sonuçlanacak şekilde devam etmiş olması olduğunu kaydetti.

Basına yansıyan haberlere değinen Köseoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basına yansıdığı i̇çi̇n açıklama yapıyorum. Normal şartlarda 3 gün önce meydana gelen bir olay dolayısıyla açıklama yapmamayı tercih ediyordum. Hakkari'den Yüksekova'ya gidişimiz esnasında bir tünele yaklaştığımız esnada, güvenlik güçlerimiz bizi tünelin içerisinde durdurdular ve beklememiz noktasında bizi uyardılar. İleride bir düzenek tespit edildiğini ve bunun güvenli bir şekilde imha edildiğini söylediler. Yani olay bundan ibaret. Aslında yol güzergahı üzerinde güvenlik güçlerimizin her zaman yolu güvenli bir hale getirmek anlamında yaptığı kontroller neticesinde, oradaki tespit edilen bir patlayıcının imha edilmiş olması. Biz oradayken, Hakkari'de, Yüksekova'ya çıktığımızda da bir tane eylem hazırlığındaki teröristin polislerimiz tarafından tespit edildiği için intihar ettiğini öğrendik."

- "Güvenlik güçlerimiz gerçekten bölgeye son derece hakim"

Köseoğlu, güvenlik güçlerinin oradaki başarısına da dikkati çekerek, "Güvenlik güçlerimiz, güvenliği sağlama noktasında son derece hakim, çok başarılı, istihbarat sahibi ve hiçbir olaya da müsaade etmeyecek şekilde her türlü tedbiri alma noktasında kararlı bir adım içerisinde. Orada bulunduğum 3 günlük süre içerisinde, orada görev yapan güvenlik güçlerimizin alana ne kadar hakim olduğunu, ne kadar başarılı olduklarını çok yakından gözlemleme imkanım oldu. Buradan bir kere daha hem polislerimizi hem de orada görev yapan askerlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Terörle güvenli bir şekilde mücadele edildiğini vurgulayan Köseoğlu, "Biz bir yandan terörle güvenli bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan da bölgenin yeniden barış iklimiyle sevgiyle birlik ve beraberlik içerisinde buluşması için her türlü önlem ve tedbiri alıyoruz. Bu anlamda bir Karadeniz milletvekilinin orada koordinatör olması ayrıca anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Köseoğlu, bu göreve gönüllü talip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben Hakkari'de 3 gün boyunca insanımızın o samimiyetini, sıcaklığını ve terörden bıkmışlık ve milletine, memleketine sahiplik noktasındaki kararlılığını çok net gördüm. Ben bu anlamda yapacağımız çalışmaların da birlik, beraberliğe, bu barış iklimine, bu gönül köprüsünün kurulmasına ve sevgi toplumunun oluşmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Terörle mücadelede son derece kararlı bir duruş gösteren hem İçişleri Bakanımıza hem oradaki güvenlik güçlerimize de buradan tekrar teşekkür ediyorum."