AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atama

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Celal Köse, görevine başladı.

Parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, 4 yıl önce devraldığı bayrağı, onurlu vazifeyi halel getirmeden taşımaya çalıştığını ifade ederek, görevi devralan Köse'ye başarı diledi.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Celal Köse de kendisinden önce görev yapan bütün il başkanlarına teşekkür etti. Yozgat'ta genel merkeze 3 aday adayının gittiğini belirten Köse, "Orada yapılan görüşmeler sonucunda il başkanlığı görevi tarafıma tevdi edildi." dedi.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, "Cumhurbaşkanı iken genel başkan olduktan sonra ilk atamamı Yozgat'a yaptım, bunu bilesiniz. Yozgat bizim için önemli." dediğini anlatan Köse, "Bu kutlu davada görev almak büyük bir şeref ve onurdur. Bütün arkadaşlarımızla partimizin çıtasını daha da yukarı taşımanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu makamlar insana şan, şöhret, gurur ve kibir verir." diyen Köse konuşmasını şöyle tamamladı:

"Allah muhafaza gurur kibir, insanları ateşe sürükler. Dolayısıyla sizden isteğim, bizlerde bir gurur ve kibir emaresi görürseniz uyarın. Bizler de görevimizi doğru yapmanın gayreti içinde olalım. Hem Cumhurbaşkanımıza, hem partimize leke sürmeden bu görevi layıkıyla yapalım, layıkıyla da teslim etmenin gayretinde olalım."

Devir teslim törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Şahbaz ve çok sayıda partili katıldı.