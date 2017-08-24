Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atama

- İl Başkanlığına atanan Celal Köse görevine başladı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atama

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Celal Köse, görevine başladı.

Parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, 4 yıl önce devraldığı bayrağı, onurlu vazifeyi halel getirmeden taşımaya çalıştığını ifade ederek, görevi devralan Köse'ye başarı diledi.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Celal Köse de kendisinden önce görev yapan bütün il başkanlarına teşekkür etti. Yozgat'ta genel merkeze 3 aday adayının gittiğini belirten Köse, "Orada yapılan görüşmeler sonucunda il başkanlığı görevi tarafıma tevdi edildi." dedi.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, "Cumhurbaşkanı iken genel başkan olduktan sonra ilk atamamı Yozgat'a yaptım, bunu bilesiniz. Yozgat bizim için önemli." dediğini anlatan Köse, "Bu kutlu davada görev almak büyük bir şeref ve onurdur. Bütün arkadaşlarımızla partimizin çıtasını daha da yukarı taşımanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu makamlar insana şan, şöhret, gurur ve kibir verir." diyen Köse konuşmasını şöyle tamamladı:

"Allah muhafaza gurur kibir, insanları ateşe sürükler. Dolayısıyla sizden isteğim, bizlerde bir gurur ve kibir emaresi görürseniz uyarın. Bizler de görevimizi doğru yapmanın gayreti içinde olalım. Hem Cumhurbaşkanımıza, hem partimize leke sürmeden bu görevi layıkıyla yapalım, layıkıyla da teslim etmenin gayretinde olalım."

Devir teslim törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Şahbaz ve çok sayıda partili katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AK PARTİCelal KöseYozgat İl Başkanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5