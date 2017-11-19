Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi kuzey kore Zeki Ziya Sözen Belarus Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

AK Parti Yüksekova 6. Olağan Kongresi

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen kongrede, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına Naci Bilici seçildi - AK Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Köseoğlu: - "Bu coğrafyanın her köşesinde sevgi türkülerinin söylenmesi için elimizden gelen her türlü gayreti son noktasına kadar göstermeye kararlıyız"

AK Parti Yüksekova 6. Olağan Kongresi

HAKKARİ (AA) - AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına Naci Bilici seçildi.

Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yüksekova 6. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hakkari ve ilçelerine büyük bir çoşku ve heyecanla geldiklerini, vatandaşlarda da aynı heyecanı gördüklerini söyledi.

Kongrelerin önemli olduğuna vurgu yapan Köseoğlu, AK Parti'nin ümmet ve millet davası güden bir parti olduğunu belirtti.

Köseoğlu, şunları ifade etti:

"Bu birlik, beraberlik, sevgi oldukça bizi kimse yıkamaz. Ben buraya severek ve gönüllü geldim. Ben istiyorum ki anaların ağladığı, ağıtların yakıldığı dağlarda artık analar ağlamasın. Artık ağıtların yakıldığı o dağlarda sevda türküleri söylensin, barış şarkıları söylensin. Artık halayı hep beraber el ele, kol kola, gönül gönüle beraber oynayalım. Burada sevgi ve mutluluk ortamını beraberce oluşturalım."

Toplumun geleceğinin barış ve huzur içerisinde olacağına inandıklarını belirten Köseoğlu, "Bu coğrafyanın her köşesinde sevgi türkülerinin söylenmesi için elimizden gelen her türlü gayreti son noktasına kadar göstermeye kararlıyız. Girmedik ev, dokunmadık insan, sıkmadık el bırakmayacağız." dedi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür de ilçede gördükleri tablo karşısında mutlu ve umutlu olduklarına işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:

"Bizler mücadele ve hizmet insanlarıyız. Bayrağı taşıma görevi hangimize verilirse verilsin bizler her daim birlik ve beraberlik içinde mücadelemize devam edeceğiz. Büyük Türkiye yürüyüşümüzde bizleri terör örgütleri ile birbirimize düşürmek isteyen, engellemeye çalışanlara karşı bugün burada bir olduğumuzu, tek yürek olduğumuzu, yek vücut olduğumuzu Allah'a şükür tekrar kanıtlamış olduk."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajlarının okunduğu kongrede, Naci Bilici AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
 AK PartiHakkariYüksekova
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5