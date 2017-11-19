HAKKARİ (AA) - AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına Naci Bilici seçildi.

Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yüksekova 6. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hakkari ve ilçelerine büyük bir çoşku ve heyecanla geldiklerini, vatandaşlarda da aynı heyecanı gördüklerini söyledi.

Kongrelerin önemli olduğuna vurgu yapan Köseoğlu, AK Parti'nin ümmet ve millet davası güden bir parti olduğunu belirtti.

Köseoğlu, şunları ifade etti:

"Bu birlik, beraberlik, sevgi oldukça bizi kimse yıkamaz. Ben buraya severek ve gönüllü geldim. Ben istiyorum ki anaların ağladığı, ağıtların yakıldığı dağlarda artık analar ağlamasın. Artık ağıtların yakıldığı o dağlarda sevda türküleri söylensin, barış şarkıları söylensin. Artık halayı hep beraber el ele, kol kola, gönül gönüle beraber oynayalım. Burada sevgi ve mutluluk ortamını beraberce oluşturalım."

Toplumun geleceğinin barış ve huzur içerisinde olacağına inandıklarını belirten Köseoğlu, "Bu coğrafyanın her köşesinde sevgi türkülerinin söylenmesi için elimizden gelen her türlü gayreti son noktasına kadar göstermeye kararlıyız. Girmedik ev, dokunmadık insan, sıkmadık el bırakmayacağız." dedi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür de ilçede gördükleri tablo karşısında mutlu ve umutlu olduklarına işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:

"Bizler mücadele ve hizmet insanlarıyız. Bayrağı taşıma görevi hangimize verilirse verilsin bizler her daim birlik ve beraberlik içinde mücadelemize devam edeceğiz. Büyük Türkiye yürüyüşümüzde bizleri terör örgütleri ile birbirimize düşürmek isteyen, engellemeye çalışanlara karşı bugün burada bir olduğumuzu, tek yürek olduğumuzu, yek vücut olduğumuzu Allah'a şükür tekrar kanıtlamış olduk."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajlarının okunduğu kongrede, Naci Bilici AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.