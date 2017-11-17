AK Parti'de

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ - AK Parti Genel Merkezi'nde, "Evvelimiz Ahirimiz Projesi" kapsamında 21 ilden 60 yaşlının yaşam hikayelerinin anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen serginin açılışını Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ravza Kavakçı, Ahmet Sorgun yaptı.

Serginin girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafına da yer verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık, Çiğdem Karaaslan ve Vedat Demiröz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ile TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı sergiyi gezdi.



Sergide fotoğrafları bulunan yaşlılardan Şırnak'tan gelen 70 yaşındaki Sıdıka Sevim, önceleri bohçadan işler yaptığını, çorap ördüğünü, hayvancılık yaptığını, 20 senedir ise lif örüp sattığını aktardı. Buraya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye geldiklerini belirten Sevim, "Biz vatanımızı, devletimizi çok seviyoruz. Hep de seveceğiz." dedi.

Damadı korucu Abdurrahman Avcı'nın bu sene terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olduğunu dile getiren Sevim, oğlu İsmail Sevim'in de gazi olduğunu kaydetti.

- "Reisicumhurumuza dört tabak hazırlıyorum"

Kütahya'dan gelen 70 yaşındaki Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya, babası, kendisi ve kızı olmak üzere üç nesil çinicilik yaptıklarını belirterek, "Ben, şu anda Kütahya desenlerini öne aldım. 3 bin ile 10 bin arasında desenim var. Kopya değil sadece bana ait." dedi.

Dünyanın en büyük tabağını süslediğini kaydeden Üstünkaya, "Şu anda Reisicumhurumuza dört tabak hazırlıyorum. Üçü 90, bir tanesi 110 santimetre. Dünyanın en büyük tabağıdır." diye konuştu.

Dumlupınar Üniversitesinde kendi kitabının hazırlandığını bildiren Üstünkaya, kitabın ilk baskısının Kültür Bakanlığınca yapılacağını dile getirdi. Her gün bir desen hazırladığını anlatan Üstünkaya, desene o gün kim geldiyse onun ismini kattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için birkaç şiir yazdığını da kaydeden Üstünkaya, bu şiirleri kendisine takdim edeceğini söyledi.

- "Aynı Adnan Menderes'in eli gibi"

Tekirdağ'da Tuğla fabrikası sahibi olan 79 yaşındaki Nurettin Ekmekçioğlu, 24 saat çalıştığı fabrikanın aynı zamanda evi olduğunu belirterek, 250 kişiyi istihdam ettiğini söyledi.

Rahmetli Adnan Menderes'in gençliğinde fuar açılışına geldiğini ve elini sıktığını anlatan Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"20 sene, bisiklet federasyonluğu as başkanlığı yaptım. Balkan yarışları için bütçeye ihtiyacımız vardı. Yönetim Kurulunda olan arkadaşlardan bir tanesi 'Tayyip Bey'e gidelim' dedi. 'Peki gidin' dedik. Gittiler. Sağolsunlar Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ne demek. Ama birinciliği kimseye kaptırmayacaksınız. O zaman gelirim' demiş. Birinci olduk, o zaman elini sıkmıştım. Aynı Adnan Menderes'in eli gibi. Yani onu hissetim hep. Aynıydı, sıcaklık. Ben onu hissettim. Bir daha elini sıkarsam bakacağım. Benim için büyük bir anıdır."

- "O zamanki demokrasi nerede şimdiki demokrasi nerede"

Eskişehir'de muhtarlık yapan 73 yaşındaki Hüsnü Petek, Eskişehir'de Anavatan Partisinin kurucularından olduğunu anlatarak, "Rahmetli Özal'ın bir sözü vardı, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' derdi. Bizim düsturumuz bu. Bakıyoruz ki bu hizmeti Erdoğan üstlenmiş. Dua ediyoruz. Rabb'im yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Oğlu askerden geldiğinde hastalandığını aktaran Ekmekçioğlu, "Hava hastanesine götürmek için Merkez Komutanlığından havale istiyorlar. Merkez Komutanlığına gittim. Sakallıyım, asker almadı. Oğlum hasta diyorum. Asker, sakalın var, yasak diyor. Sakalımız var diye Merkez Komutanlığına giremiyorduk. O zamanki demokrasi nerede, şimdiki demokrasi nerede." ifadelerini kullandı.



