Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Grup Tillo Celal İnan Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

AK Parti'den engellilere tekerlekli sandalye

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci: - "İstanbul'da 25 ilçe ve Büyükşehir Belediyemizin engelli kardeşlerimizle ilgili yaptıkları çalışmalar inanın bana CHP'nin bütün Türkiye'de yaptığı çalışmalara bedeldir"

AK Parti'den engellilere tekerlekli sandalye

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Partili belediyelerin engelliler için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "İstanbul'da 25 ilçe ve Büyükşehir Belediyemizin engelli kardeşlerimizle ilgili yaptıkları çalışmalar inanın bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bütün Türkiye'de yaptığı çalışmalara bedeldir." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım programında konuşan Temurci, AK Parti iktidarına kadar engellilerin haklarına kavuşamadığını, adlarının bile okunmadığını savundu.

ABD'nin Kudüs'le ilgili kararı sonrası yaşananlara değinen Temurci, konunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) sonra da Birleşmiş Milletler'de (BM) dünya gündemine taşındığını hatırlattı.

Temurci, Kudüs'ün Müslümanlar için önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Ayet-i kerimede ifade edildiği üzere adeta birbirine yapışmış tuğlalar gibi bir ve beraber olabilirsek, kardeş olabilirsek, bu coğrafyada hiç kimse Müslümanların kanını akıtamaz. Bunu bütün dünyaya aslında Kudüs kardeşliği ile göstermiş olduk. Filistinli Muhammed, Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız 'Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız Kudüs, kırmızı çizgimizdir.' şeklinde tweet attı. Eğer bütün Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs olursa İstanbul'da daha rahat yaşarız. Eğer Müslümanlar birbirleriyle kucaklaşabilirlerse bu coğrafyada tüm sorunlar çözülür. Önce iğneyi kendimizi batırmamız lazım. Eğer süreç bu şekilde devam ederse özgür bir Kudüs, özgür bir Filistin çok yakındır. Eğer gönüllerde engel yoksa her birimizin kalbi Kudüs için atıyor demektir."


- "Gönüller arası köprü kuranlar arasında hiçbir engel yoktur"

Türkiye'de 8,5 milyon engellinin yaşadığını dile getiren Temurci, her bireyin engelli adayı olduğunu söyledi.

İstanbul'da AK Partili belediyelerin engelliler için önemli çalışmalar yaptığını aktaran Temurci, "İstanbul'da 25 ilçe ve Büyükşehir Belediyemizin engelli kardeşlerimizle ilgili yaptıkları çalışmalar inanın bana CHP'nin bütün Türkiye'de yaptığı çalışmalara bedeldir. Biz bu toplumda hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, bu toplumun dertleriyle dertlenmeyen, bu toplumun bireyi olamaz. Bir toplum, bir devlet engellisine sahip çıkmazsa, o toplum da o devlet de kendisi engelli olur. Gönüller arası köprü kuranlar arasında hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu Başer de Engelsiz Yaşam Fuarı'nda düzenledikleri çekilişe katılan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ettiklerini belirterek, kendilerine sponsor olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.


- "Keşke bütün ülkelerin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olsa"

Programa, geçtiğimiz haftalarda İsrail askerlerince dövülerek gözaltına alınan down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil de annesi, babası ve ağabeyi ile katıldı.

Ailesiyle kürsüye çıkan Muhammed, "Rabia" işareti yaptı. Muhammed et-Tavil, İstanbul'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, davette bulunanlara teşekkür etti.

Muhammed'in babası Halil İbrahim et-Tavil ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatı ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'na ve Türk halkına Filistin için yaptıkları için teşekkürlerini sundu.

Filistinli baba, "Keşke bütün ülkelerin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olsa." dedi. Anne Vecihe et-Tavil ise "Eğer Erdoğan gibi liderler olsaydı barış bütün dünyaya hakim olurdu." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Temurci, Muhammed, babası ve ağabeyine 15 Temmuz logolu saat, annesine ise Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Daha sonra 32 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeleri verildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Habibe Çiftcioğlu BaşerAK Parti İstanbul İl Başkanı Selim TemurciBağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5