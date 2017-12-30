AK Parti'den engellilere tekerlekli sandalye

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Partili belediyelerin engelliler için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "İstanbul'da 25 ilçe ve Büyükşehir Belediyemizin engelli kardeşlerimizle ilgili yaptıkları çalışmalar inanın bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bütün Türkiye'de yaptığı çalışmalara bedeldir." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım programında konuşan Temurci, AK Parti iktidarına kadar engellilerin haklarına kavuşamadığını, adlarının bile okunmadığını savundu.

ABD'nin Kudüs'le ilgili kararı sonrası yaşananlara değinen Temurci, konunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) sonra da Birleşmiş Milletler'de (BM) dünya gündemine taşındığını hatırlattı.

Temurci, Kudüs'ün Müslümanlar için önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Ayet-i kerimede ifade edildiği üzere adeta birbirine yapışmış tuğlalar gibi bir ve beraber olabilirsek, kardeş olabilirsek, bu coğrafyada hiç kimse Müslümanların kanını akıtamaz. Bunu bütün dünyaya aslında Kudüs kardeşliği ile göstermiş olduk. Filistinli Muhammed, Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız 'Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız Kudüs, kırmızı çizgimizdir.' şeklinde tweet attı. Eğer bütün Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs olursa İstanbul'da daha rahat yaşarız. Eğer Müslümanlar birbirleriyle kucaklaşabilirlerse bu coğrafyada tüm sorunlar çözülür. Önce iğneyi kendimizi batırmamız lazım. Eğer süreç bu şekilde devam ederse özgür bir Kudüs, özgür bir Filistin çok yakındır. Eğer gönüllerde engel yoksa her birimizin kalbi Kudüs için atıyor demektir."





- "Gönüller arası köprü kuranlar arasında hiçbir engel yoktur"

Türkiye'de 8,5 milyon engellinin yaşadığını dile getiren Temurci, her bireyin engelli adayı olduğunu söyledi.

İstanbul'da AK Partili belediyelerin engelliler için önemli çalışmalar yaptığını aktaran Temurci, "İstanbul'da 25 ilçe ve Büyükşehir Belediyemizin engelli kardeşlerimizle ilgili yaptıkları çalışmalar inanın bana CHP'nin bütün Türkiye'de yaptığı çalışmalara bedeldir. Biz bu toplumda hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, bu toplumun dertleriyle dertlenmeyen, bu toplumun bireyi olamaz. Bir toplum, bir devlet engellisine sahip çıkmazsa, o toplum da o devlet de kendisi engelli olur. Gönüller arası köprü kuranlar arasında hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu Başer de Engelsiz Yaşam Fuarı'nda düzenledikleri çekilişe katılan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ettiklerini belirterek, kendilerine sponsor olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.





- "Keşke bütün ülkelerin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olsa"

Programa, geçtiğimiz haftalarda İsrail askerlerince dövülerek gözaltına alınan down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil de annesi, babası ve ağabeyi ile katıldı.

Ailesiyle kürsüye çıkan Muhammed, "Rabia" işareti yaptı. Muhammed et-Tavil, İstanbul'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, davette bulunanlara teşekkür etti.

Muhammed'in babası Halil İbrahim et-Tavil ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatı ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'na ve Türk halkına Filistin için yaptıkları için teşekkürlerini sundu.

Filistinli baba, "Keşke bütün ülkelerin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olsa." dedi. Anne Vecihe et-Tavil ise "Eğer Erdoğan gibi liderler olsaydı barış bütün dünyaya hakim olurdu." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Temurci, Muhammed, babası ve ağabeyine 15 Temmuz logolu saat, annesine ise Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Daha sonra 32 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeleri verildi.



