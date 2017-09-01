AK Parti'den Konya'da bayramlaşma programı

KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanlığınca Konyalı partililerle bayramlaşma programı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, bazı milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile çok sayıda partili katıldı.

Sorgun, burada yaptığı konuşmada, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramların huzur ve mutluluğu temsil ettiğini dile getiren Sorgun, bu mutlu ortamda mezarlık ziyareti yapılmasının da aynı zamanda bir muhasebe olduğunu belirtti.

- "İç donanımlarımızı sağlam yapmalıyız"

Bayramlar vesilesiyle kişilerin kendi muhasebesini yapması gerektiğini söyleyen Sorgun, "Hangi görevde olursak olalım, aynayı bir de kendimize tutsak, özümüze baksak, projektörü bir de kendimize çevirsek. Acaba hakikaten ne durumdayız? Bir insan, bir vatandaş, sorumluluk sahibi insanlar olarak ne durumdayız? Yola çıktığımızdaki düşüncelerimizle bugün neredeyiz?" ifadelerini kullandı.

Sorgun, kişinin Allah rızası için yola çıktığından emin olsa dahi bir süre sonra kendini tekrar sorgulaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda gerek teşkilatımız, gerek ülkemiz ve İslam dünyası açısından önemli süreçlerden geçiyoruz. Önümüzde kongre süreçleri var. Arkasından 2019'un martında yerel seçimler, kasımında genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ayrıca hemen kenarımızda, güneyimizde sınırlar değiştirilmeye çalışılıyor. Ülkemiz ve bölgemiz önemli süreçlerden geçiyor, sınanıyor. Daha da çok ciddi sınavlardan geçecek gibi görünüyor. O yüzden iç donanımlarımızı sağlam yapmamız gerekir ki bu önemli sınavlarda dökülmeyelim, yolda kalmayalım. Yozlaşan toplumların, zorlaşan sınavları aşması zor görünüyor. Onun için başta kendim için söylüyorum, iç donanımlarımızı, nefsimizi muhasebe etmemiz gerekiyor."

Davutoğlu da buradaki konuşmasında, Sorgun'un dile getirdiği "muhasebe" konusuna yönelik, "Hepimizin muhasebeye ihtiyacı var ama en fazla muhasebeye ihtiyacı olanlar, bir davayı üstlendiğini iddia edenlerdir." dedi.

İddia sahibi olmayan bir kişinin sıradan bir şekilde hayatına devam edeceğini kimseye de hesap verme durumunda kalmayacağını belirten Davutoğlu, "Her insanın değerlendirmeye ihtiyacı var ama esas değerlendirme yapması, muhasebe yapıp tekrar tekrar üzerinde düşünmesi gerekenler, bir davanın sorumluluğunu omuzlarında hissettiğini iddia edenlerdir. İddia mutlak suretle o iddianın gereğini yapma sorumluluğunu da beraberinde getirir." diye konuştu.

Davutoğlu, bütün dünyada büyük bir değişim yaşandığına, çalkantılı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, "Böyle bir dönemde, deprem varsa içinde bulunduğunuz binayı sağlam tutmanız lazım. Dış şokları atlatırsınız da kendi içinizde şok yaşamaya başlarsanız deprem sizin binanıza, binanızın da ötesinde ruhunuza sirayet etmeye başlamışsa, işte o zaman korkmaya başlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının selameti için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile büyük çabalar sarfettiklerini söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin zorda kalan bütün İslam ülkelerinin tek umudu olduğunu ifade etti.

- "Müslüman'ın Müslüman'a güvenini yok ettiler"

Davutoğlu, Osmanlı'dan beri bir çınar ağacı gibi gölgesinin altına herkesi alan bir ülke geleneğinin yaşatıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Nefsimiz için değil, makamlar ve mevkiler için değil, daha fazla servet ve güç için değil, 'Ya Rab bize bir çınar ağacı kuvveti ver ki bütün mazlumları onun altında toplayalım' diye çıktık yola. AK Parti hareketinin özü ve esası budur."

AK Parti'deki kongre sürecini değerlendiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi özünüzde bir sapma yaşarsanız, niyetleriniz bozulmaya başlarsa, şahsi hesaplarınızı dava hesabının önüne alırsanız, başkalarına ev oluşturmak yerine kendi evinizi güçlendirmek için siyaseti kullanmaya başlarsanız, kadirşinaslık yerine sadece belli makamlarda başkan olalım, il başkanları, ilçe başkanları ve her düzeyi kastederek söylüyorum, bunları düşünmeye başlarsak kaybederiz. Yaklaşan kongre mevsiminde özellikle bunları düşünmemiz lazım. Küçük hesapların olduğu yerde büyük davalar olmaz. Makamların büyük görüldüğü yerde, davalar büyük görülemez."

Son günlerde bazı platformlarda Konya'yı karalama kampanyası yapıldığını belirten Davutoğlu, "Kim bu millete hainlik yapmışsa, 15 Temmuz FETÖ darbesi gibi, o hainlerin karşısındaki en önemli direnç noktası Konya'dır ve kim bunlara bulaşmışsa, istisna olmaksızın, öz kardeşimiz olsa gereken cezanın verilmesi için önce Konya ayağa kalkar." değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu, FETÖ'nün, tuzaklarla herkese zarar verdiğini hatırlatarak, "Benim odamı da Cumhurbaşkanı'mızın odasını da dinlediler ama en büyük zararı neye verdiler biliyor musunuz? Müslüman'ın Müslüman'a güvenini yok ettiler. İnsanların bu dine olan güvenini sarstılar. Bunun da sebebi takiye denilen o pis ahlaktır." diye konuştu.

İl Başkanı Musa Arat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de birer konuşma yaparak partililerin bayramını tebrik etti.



