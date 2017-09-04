AK Parti'den şehit Bülbül'ün ailesine bayram ziyareti

TRABZON (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan öncülüğündeki heyet, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti.

Şehit Bülbül'ün Maçka ilçesine bağlı Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evine gelen Kan öncüğündeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve bayram tebriklerini anne Ayşe Bülbül ile aile yakınlarına iletti.

Anne Ayşe Bülbül'ün, teşekkür ederek "Cumhurbaşkanımızı bekliyorum" demesi üzerine de Kan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aileyi her an ziyarete gelebileceğini ifade etti.

Heyet üyelerinin aile yakınlarının bayramını tebrik etmesinin ardından Maçka İlçe Müftülüğüne bağlı imamlar Kur'an-ı Kerim okundu.

Kan, daha sonra anne Ayşe Bülbül'e ziyaretin anısına Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerini ziyaret etmek için müsaade istediklerini dile getiren Kan, şöyle devam etti:

"Dedim ki 'Efendim bize müsaade edin, biz şehitlerimizin ailelerini ziyaret edelim, insan hakkı ihlaline uğramış, hakları ihlal edilmiş kardeşlerimize gidelim', müsade ettiler. Önce misafirlerden başladık. Suriye sınırının ötesinde Cerablus'ta Zoğara Kampı'na gittik. Orada Suriyeli kardeşlerimiz, misafirlerimiz var. Onları ziyaret ettik. Ondan sonra bu vatan için hayatından, hayat hakkından vazgeçen askerlerimizle bayramlaştık. Burada yaptığımız gibi Cumhurbaşkanımız orada da lütfettiler, telefonla askerlerimize bayram tebriklerini ilettiler. Seslerini de duyurmuş olduk. Allah nasip etti, moral oldu askerlerimize."

Kan, daha sonra Osmaniye'de Bayırbucak Türkmenlerinin olduğu kampa gittiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra Ezidi kardeşlerimizin, Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, misafirlerimizin olduğu kamplara gittik. Ziyaretler yaptık. Diyarbakır'a gittik. Dürümlü katliamında 16 kişi, 16 ton patlayıcının binlerce insanın öldürülmesine vesile olabilecek patlayıcının önüne geçti. Onlar canlarını feda etti. Onları gördük. Fırat Sımpil'in ailesini ziyaret ettik. O da 13 yaşındaydı PKK evlerinin yakınında hayatını aldığında ve Yasin Börü'ye gittik. Yasin Börü'nün ailesini ve onunla beraber 3 evladımız daha var şehit edilmiş, bir de o saldırıdan kurtulmuş olan Yunus var. Onları ziyaret ettik. "

Ziyaretleri sürdürdüklerini dili getiren Kan, "Oradan da Roman kardeşlerimizi ziyaret ettik. Büyüklerimizi ziyaret ettik. Derken iki şehit öğretmenimiz vardı. Onları da ziyaret etmemiz lazımdı. Bir tanesi Aybüke kızımız, dün önce İzmir'deydik, Aybüke'nin evine gittik. Dün de onun doğum günüymüş. 23 yaşında olacaktı. Onun ailesi ile bayramlaştık. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Bugün de Aybüke'den sonra Necmettin Hocamıza geldik. Ona geldikten sonra size uğramadan da gitmek istemedik." diye konuştu.

Kan, şehit Bülbül'ün ailesine hitaben, "İnşallah Rabb'im Eren evladımız gibi bütün şehitlerimizin şefaatine nail eylesin bizleri, cennetinde onları Peygamber Efendimize komşu eylesin, bizleri de onlara komşu eylesin." dedi.

Ziyarette Kan'a, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Hüsnüye Erdoğan, Ekrem Çelebi ve Harun Armağan ile AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile diğer ilgililer eşlik etti.















