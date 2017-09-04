AK Parti'den şehit öğretmenin ailesine bayram ziyareti

GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan öncülüğündeki heyet, Tunceli'de, memleketi Gümüşhane'ye gelirken PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti.

Şehit öğretmenin Torul ilçesi Demirkapı köyündeki evine gelen Kavakcı Kan öncüğündeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini ve bayram tebriklerini anne Gülay ve baba Hamit Yılmaz'a iletti.

Heyet üyeleri, aile ile bayramlaşmanın ardından şehit öğretmenin köy mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.

Burada AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra şehit öğretmenin evine geçen Kavakcı Kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye olarak gönderilen kalemi, şehit öğretmenin annesi Gülay Yılmaz'a takdim etti. AK Parti İnsan Hakları adına da şehit ailesine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Şehidin annesi Gülay ve babası Hamit Yılmaz, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kavakcı Kan'a teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Kavakcı Kan, Cumhurbaşkanından müsaade isteyerek bayramı insan hakkı ihlaline uğramış ailelerle geçirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Zoğara kampına gittiklerini anımsatan Kavakcı Kan, "Önce misafirden başladık. Zoğara kampına gittik. Savaştan, tecavüzden kaçmış, hayatları için mücadele eden Suriyeli Arap kardeşlerimizi ziyaret ettik. Sonra bizim için aynı şehidimiz gibi gece gündüz koşturup canı pahasına hayat hakkından vazgeçen askerlerimizle bayramlaştık. Osmaniye'de Bayırbucak Türkmenlerinin olduğu kampa ve Suruç'a gittik. Sonrasında Yezidi, Ezidi kardeşlerimizin ve Kürt kardeşlerimizin olduğu kamplara gittik. Irk, din, dil ayrımı yapmadan önce misafirlerimizi ziyaret edip bayramlaştık." diye konuştu.

- "Sizlere müteşekkiriz"



Kavakcı Kan, Diyarbakır Silvan'da PKK terör örgütünce şehit edilen Fırat Sımpil'in ailesini de ziyaret ettiklerini belirterek, "Kurban demek bayram demek ama Yasin Börü'nün ailesi için ve onun arkadaşlarının ailesi için, kurban demek Yasin Börü demek. Yasin Börü'nün ailesini ziyaret ettik." dedi.

Dün İzmir'de Necmettin öğretmen gibi PKK tarafından şehit edilen Aybüke öğretmenin ailesini de ziyaret ettiklerini kaydeden Kavakcı Kan, şehidin ailesine hitaben yaptığı konuşmada, "Şehidimiz inşallah bizlerden haberdar, biliyor. İnşallah Rabbim şehadetini kabul eylesin. Allah sizlere hayırlı, uzun ömürler versin. Allah sizlerden razı olsun. Necmettin öğretmen sizin evladınızdı ancak şimdi hepimizin, 80 milyon insanın evladı. Sizlere müteşekkiriz. Hakkınızı nasıl öderiz, mümkün değil." ifadesini kullandı.

Kavakcı Kan'ın konuşmasının ardından Necmettin ve Aybüke öğretmenin nezdinde tüm şehitlerin ruhuna Fatiha okundu.

Ziyarette Kavakcı Kan'a, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Hüsnüye Erdoğan, Ekrem Çelebi ve Harun Armağan ile AK Parti TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, İl Başkanı Celalettin Köse ve ilgililer eşlik etti.



