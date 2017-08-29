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AK Parti'li Çalık ve İnceöz Malatya’da

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık ve Grup Başkanvekili İnceöz, Darende ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti'li Çalık ve İnceöz Malatya’da

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz, Darende ilçesinde temaslarda bulundu.

Çalık, beraberindeki İnceöz, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İstanbul milletvekilleri Osman Boyraz ve Halis Dalkılıç, milletvekilleri ve belediye başkanları, ilçedeki temasları kapsamında önce Somuncu Baba Külliyesini ziyaret etti. Burada, "Somuncu Baba" olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli ve Malatyalı mutasavvıf Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin külliyesindeki türbeleri ziyaret ederek dua okudu.

Külliyenin imar ve ihyasını yürüten Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş’ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Çalık ve İnceöz, daha sonra Özel Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi’ni ve Kudret Havuzu'nu gezdi.

Çalık, İnceöz ve beraberindekiler, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser’i de makamında ziyaret ettikten sonra Günpınar Şelalesi’ne geçti. Burada bir süre konuk olan heyet, il merkezine hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur ÇalıkAK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz
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