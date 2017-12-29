AK Partili Çaturoğlu'ndan CHP'li Turpçu'ya dava

ANKARA (AA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve eşi Fatma Çaturoğlu, "kendilerinin FETÖ'ye himmet topladığını" iddia eden CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu hakkında toplam 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Çaturoğlu çiftinin avukatı Samet Can Olgaç'ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı davanın dilekçesinde, Turpçu'nun 14 Aralık 2017'de TBMM'de 2018 bütçe görüşmeleri yapılırken, "TBMM gündemiyle hiçbir ilgisi olmayacak şekilde" Çaturoğlu çiftini "FETÖ'ye himmet toplamakla itham ettiği" belirtti.

Dilekçede, "Davalı taraf, Genel Kurul toplantısı sonrasında Twitter sosyal paylaşım sayfasından da tamamen algı oluşturmaya yönelik, gerçek dışı ve iftira mahiyetindeki sözlerini kullanmaya devam etmiştir." ifadesine yer verildi.

Turpçu'nun, Çaturoğlu çiftini "eli kanlı terör örgütünün üyesi ve onun adına para toplayan kişi olarak itham ettiği" ve "hain terör örgütüyle irtibatlandırmaya çalıştığı" ifade edilen dilekçede, "Bu sözlerin eleştiri olmadığı, düşünce açıklaması düzeyinde bulunmadığı, açıkça hakaret ve aşağılama, küçük düşürme amacı taşıdığı görülmektedir. Bu dil siyasi eleştiri sınırını da aşacak bir düzeydedir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Dava ile Turpçu'dan, Faruk ve Fatma Çaturoğlu için ayrı ayrı 25 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira manevi tazminat talep edildi.