AK Parti'li Yeneroğlu İsviçre'de STK temsilcileriyle buluştu

ZÜRİH (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İsviçre’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğunda gerçekleşen toplantıda Yeneroğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfının çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Yeneroğlu, ayrıca yurt dışında yaşayan Türkleri ilgilendiren konularda yapılan bazı hukuki ve idari düzenlemeler, yurt dışı eğitim politikaları, sivil toplum çalışmaları ve siyasal katılım gibi konularda görüşlerini dile getirdi.

STK temsilcileri ise Yeneroğlu'na ülkede karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgiler verdi.

STK temsilcileri Türk vatandaşlarının seçme seçilme hakkı, boşanma davaları, bedelli askerlik ve özellikle emeklilikle ilgili konularda taleplerini ve görüşlerini Yeneroğlu'na ilettiler.

Yeneroğlu, görüşmenin sonunda İsviçre'de görev yapan Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.