AK Partililer, Zeytinburnu iftarında buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, ramazanın kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayı olduğunu belirterek, "Birliğimiz, beraberliğimiz güçlenerek devam edecek inşallah. Bu sofralar bir dualaşma, bir ahitleşme, birlikte yol yürüme ve kardeşlik sofralarıdır." dedi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Temurci, Zeytinburnu İl Teşkilatının düzenlediği sokak iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Temurci iftar sonrası yaptığı konuşmada, iftarlarda bugüne kadar teşkilatta görev üstlenmiş, kutlu davaya omuz vermiş herkesi aynı sofrada buluşturduklarını kaydetti.

Zeytinburnu'nda eski yeni demeden davaya ve lidere ihanet etmeyen herkesi kucaklamaları gerektiğini dile getiren Temurci, "Bizim birliğe ve tek vücut olmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşlarıyla yol yürümenin sorumluluğuyla hareket edelim. Ramazan, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayıdır. Birliğimiz, beraberliğimiz güçlenerek devam edecek inşallah. Bu sofralar bir dualaşma, bir ahitleşme, birlikte yol yürüme ve kardeşlik sofralarıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın heyecanı ve samimiyeti bizlerde de olmalıdır. Böyle olursa kucaklaşarak, 2019 ve 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürürüz." değerlendirmelerinde bulundu.

Temurci, dünyada yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, Türkiye'nin lider ülke olmasının engellenmeye çalışıldığını belirtti.

Türkiye'nin mağdur ve mazlumların yanında durduğunu aktaran Temurci, "Sözde Arap baharında olduğu gibi, Türkiye'yi Suriyeleştirmek isteyenlere karşı milletimiz fırsat vermedi. Aslında Katar'a karşı yapılanların bir ucu da Türkiye'dedir. Şu anda Ortadoğu'da ümmetin kanını akıtanlar, aslında bizimle mücadele ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Temurci, ümmetin derdiyle dertlenmelerinin vazifeleri olduğunu vurgulayarak, akan kan ve gözyaşının durması için dua çağrısında bulundu.

İstanbul'da yaşamanın kendilerine ayrı bir sorumluluk yüklediğini kaydeden Temurci, müminlerin kardeş olduğunu vurguladı.

Temurci'nin Zeytinburnu Belediyesinin ikramlarını dağıttığı iftara AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve vatandaşlar katıldı.