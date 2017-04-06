AK Parti'nin Kilis mitingi

KİLİS (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kahvecilerle bir araya geliyor, 'Kahveleriniz kapanacak, sakın 'evet' demeyin', taksicilerle bir araya geliyor, 'Taksilerin ruhsatları, hatları iptal olacak aman 'evet' demeyin', muhtarlarla bir araya geliyor 'Muhtarlıklar kapanacak diyor'. Bu kadar yalan dolan olur mu kardeşim? Sen bu milleti bir şeyden anlamaz mı zannediyorsun? Bırak bunları da biraz çalış. Yalan dolanla iktidar olunmaz, çalışmakla olur, ter dökmekle olur." dedi.

Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak 15 yıldır milletin yüzünü güldürmek için canla, başla çalıştıklarını belirtti.

Millete daha da büyük eserler kazandıracaklarını ifade eden Yıldırım, "Ne zaman? 16 Nisan'da inşallah sandıkları 'evet' ile dolduruyoruz, ondan sonra Türkiye'yi tutabilene aşk olsun." diye konuştu.

Alandakilere, "16 Nisan'da büyük Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmaya hazır mı Kilis? Devlet ile millet arasındaki mesafeyi kapatmaya hazır mı? Türkiye'nin geleceği, bağımsızlığı için sandıkta 'evet' diyecek miyiz? Kutuplaşma değil, kucaklaşmak için hazır mı Kilis?" diye soran Başbakan Yıldırım, aldığı "evet" yanıtı üzerine "Kilis işi bitirmiş." değerlendirmesini yaptı.

Anayasa değişikliğine yönelik halk oylaması için bazılarının "Hayır" dediğini, "Hayır kampanyası" yaptığını anlatan Yıldırım, "Hayır kampanyasını kim yapıyor? PKK, DEAŞ, FETÖ. 15 Temmuz alçak darbe girişimini yaptılar, akılları başlarına gelmemiş, tekrar meydanlarda 'Hayır kampanyası' yapıyorlar. Kilis, 15 Temmuz'da bu meydanda onlara cevabı verdiniz, şimdi 16 Nisan'da da tekrar derslerini vermeye hazır mısınız?" ifadesini kullandı.

Alandakiler Başbakan Yıldırım'a, "Evet" diye yanıt verdi.

- "CHP'nin de hali pek parlak değil"

"CHP'nin halinin pek parlak olmadığını" kaydeden Yıldırım, "Onlar da takılmış bu 'Hayır'cıların arkasına nereye gittikleri belli değil." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başbakan Yıldırım, "Her gittiği yerde yeni bir şey uyduruyor. Bugün de bir yerde '16 Nisan'da 'evet' verirseniz bütün tarlalarınıza, arazilerinize Recep Tayyip Erdoğan el koyacak' demiş. İnanıyor musunuz?" diye sordu.

Alandakilerin "Hayır" yanıtı üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"Ya bu ne biçim şey, insanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz? Bu milletin bir şey anlamadığını mı zannediyorsun? Kahvecilerle bir araya geliyor, 'Kahveleriniz kapanacak sakın 'evet' demeyin', taksicilerle bir araya geliyor, 'Taksilerin ruhsatları, hatları iptal olacak aman 'evet' demeyin', muhtarlarla bir araya geliyor 'Muhtarlıklar kapanacak diyor'. İnanıyor musun? Ya bu kadar yalan dolan olur mu kardeşim? Sen bu milleti bir şeyden anlamaz mı zannediyorsun? Bırak bunları da biraz çalış. Yalan dolanla iktidar olunmaz, çalışmakla olur, ter dökmekle olur."

Alandakilerden halk oylamasına kalan sürede daha çok çalışmalarını isteyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz diyoruz ki 'Türkiye büyüsün', onlar diyor ki 'Küçük olsun bizim olsun'. Biz diyoruz ki 'Daha güçlü bir Türkiye olsun', onlar diyor ki 'Türkiye yerinde saysın. Biz diyoruz ki 'İstikrar kalıcı hale gelsin'. Bu hayalleri kuruyoruz, biz 2023 hedeflerinin ve daha sonrasının hazırlığını yapıyoruz, onlar ise Türkiye'nin bugünkü geldiği noktayı bile görmekten acizler."

- "Yazın seçim, kışın seçim olursa geçim için ne zaman vakit ayıracağız"

Başbakan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne 94 yıl olduğunu anımsatarak, bu zaman içerisinde 65 hükümet gelip geçtiğini kaydetti.

Gelen hükümetlerin 1,5 yıl dahi görevde kalmadığını vurgulayan Yıldırım, "Nasıl çalışacağız, nasıl iş yapacağız, nasıl bu projeleri bitireceğiz? Böyle zırt pırt iktidar değişikliği olursa, durmadan seçim olursa, yazın seçim, kışın seçim olursa geçim için ne zaman vakit ayıracağız? İşte bu 16'sındaki oylama bunun için önemli. Seçimi yapacaksınız, 5 yıl sen sağ, ben selamet. Kulağımız rahat işimize gücümüze bakacağız." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, iktidarı seçmesi dolayısıyla patronun millet olduğuna işaret ederek, "Milletin dediği olur." dedi.

Muhalefetin "Tek adam" söylemlerine de değinen Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Patron millet olursa tek adam olur mu? Verdiniz oyları seçtiniz, 5 sene sonra beğenmediniz alaşağı edersiniz. Beğendiniz, bir 5 sene daha seçiyorsunuz. 'Çok iyi gidiyor üçüncü sefer bir 5 sene seçelim' yok. İki dönem, bitti. İşte böyle, padişahlık mı bu? Tek adam olur mu? Milletin ayağına gideceksin, hizmet yaparsan karşılığını göreceksin. Hizmet yapmazsan millet biletini keser. Onun için bunların işi gücü yalan, dolan, korkutma, tehdit."

Gençlere "Siyasete hazır mısınız?" sorusunu yönelten Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gençlere siyaset olmasın." dediğini aktardı.

- "Türkiye zaman kaybetmeyecek"

Yıldırım, bir dükkan açıp, daha 6 ay, bir sene olmadan o dükkanı kapatıp başka bir iş kurulduğu takdirde o işten de fayda sağlanamayacağını aktaran Yıldırım, "Aç kapa, aç kapa hep zarar... Türkiye'nin durumu da bu. Bir işe başlıyorsun, daha işi sona erdirmeden hop seçim. Ondan sonra gelen bu neydi, değildi, anlamadan bir daha seçim. İyi ki son 15 sene AK Parti geldi de bütün bu yarım kalan, başlanmamış işleri hep ele aldık. Bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Yarınların bugünlerden daha güzel olacağını, istikrar ve güçlü iktidarın kalıcı hale geleceğini vurgulayan Yıldırım, şu görüşlerini paylaştı:

"Yeni idare sisteminde paralel devletler olmayacak, çeteler olmayacak. Yeni idare sisteminde sıfır sorumlulukla yüzde 100 yetki sahibi olunmayacak ve böylece Türkiye zaman kaybetmeyecek, bölgesinde daha güçlü hale gelecek. Sadece Türkiye'deki sorunların değil, Suriye'deki, Irak'taki, bölgemizdeki her türlü sorunun da üstesinden geleceğiz."

Başbakan Yıldırım, halk oylamasına 10 gün kaldığını anımsatarak, ev ziyaretlerinin unutulmamasını ve herkesin hatrının sorulmasını istedi.

Yıldırım, konuşmasının sonunda Kilislilere, Musabeyli- Nurdağı yolunun asfaltlamasının yapılacağı müjdesini de verdi.

- Notlar

Başbakan Yıldırım, Gaziantep'ten Kilis'e eşi Semiha Yıldırım ile beraber helikopterle geldi.

Yıldırım ve eşi, alanda kendisini bekleyen Kilislileri karanfil vererek selamladı.

Türk bayraklarıyla donatılan Kilis'te, "Daima millet, kararımız evet", "Sayın Başbakanımız ana şehir Kilisimize hoş geldiniz", "Büyük oyunu bozmaya, haydi tarih yazmaya ana şehir Kilis, 'evet' diyor" yazılı afişler dikkati çekti.

Mitingde, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Veysi Kaynak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül'ün yanı sıra eski ve yeni bölge milletvekilleri de hazır bulundu.

(Bitti)