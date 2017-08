AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teşkilatlarımızdaki değişim ihtiyacını vurgulu bir şekilde dile getirmemizin sebebi 2019'a kadar yürütmemiz gereken hazırlıklarımızdır. Bunun için de gayretli olmamız lazım. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı kişileri partimizden uzak tutmak ise hepimizin en başta gelen görevidir. Bu konuda en küçük bir gevşekliğe müsamaha göstermemeliyiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin 16'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen törende partililere hitap etti.

Partisinin il ve ilçe kongrelerinde yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilhassa AK Parti il, ilçe kongrelerinde belde kongrelerimizi ve atamaları bitirdik. Şimdi ilçe ve iller başlıyor. Böylece inşallah şubat sonuna kadar bütün bunları bitireceğiz. Yeni bir süreç. Bütün bunlar bir tasfiye harekatı değildir, bu böyle bilinmeli. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu hizmet kervanında görev değişimi gayet tabiidir. Esasen AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmek için hiçbir unvana, hiçbir özel görevlendirmeye de ihtiyaç yoktur. Kendini bu büyük ailenin bir mensubu olarak gören herkes partisi ve ülkesi için elinden geleni yapmıştır ve inanıyorum ki yapmaya da devam edecektir.

Teşkilatlarımızdaki değişim ihtiyacını vurgulu bir şekilde dile getirmemizin sebebi 2019'a kadar yürütmemiz gereken hazırlıklarımızdır. Bunun için de gayretli olmamız lazım. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı kişileri partimizden uzak tutmak ise hepimizin en başta gelen görevidir. Bu konuda en küçük bir gevşekliğe müsamaha göstermemeliyiz."

Kongrelerde görev alacaklara başarılar dileyen Erdoğan, görevini devredenlere de verdikleri hizmetler için teşekkür etti.

AK Parti'nin milletle birlikte adeta tarih inşa ettiğini, tarih yazdığını vurgulayan Erdoğan, partinin ismini oluşturan "adalet" ve "kalkınma" kavramlarının hangi yöne gitmeleri gerektiğini gösteren birer deniz feneri gibi bugün de yollarını aydınlattığını söyledi.

-"(İnsanı yaşat ki devlet yaşasın) ilkesiyle hareket ettik"

"Sadece ülkemizde değil tüm dünyada adaleti ve kalkınmayı temin edeceğimiz güne kadar bize durmak yok." diyen Erdoğan, kimsenin vagonu olmadan, daima adaletin ve kalkınmanın lokomotifliğini yaparak ülke, bölge ve tüm dünya için çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Dünyayı kendilerinden başka herkes için cehenneme çevirmek isteyenlerin tersine, yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet yolunda tüm güçlerini ortaya koyacaklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar attığımız adımlarla, her adımda 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle hareket ettik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin sahada ter dökerek, her türlü fedakarlığı yaparak elde ettiği kazanımları masada heba etme dönemini tamamen kapatmakta kararlıyız. IMF reçeteleriyle, yüksek faiz prangasıyla, rüşvet ve yolsuzluk batağıyla, kısır siyasi çekişmelerle devraldığımız bir ülkeyi hamdolsun bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi haline getirdik. Terörle mücadelede, darbelerle mücadelede, krizlerle, kaoslarla önümüzü kesmek isteyenler şu ana kadar başarılı olamadılar. Bu oyunların gelecekte de başarısızlığa mahkum olmasını sağlamak bizlerin, AK Partililerin görevidir. Türkiye büyüdükçe dertlerimiz de unutmayın büyüyor. Başımıza musallat olan tehlikeler de artıyor. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimizde somutlaştırdığımız büyük Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye, müreffeh Türkiye'ye ulaşma sorumluluğumuz var. Bu bizim milletimize karşı bir taahhüdümüzdür. 16 Nisan halk oylamasında her gittiğimiz yerde bu sözü milletimize verdik. 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele şehitlerimize, en son Karadeniz'de 15 yaşında hain kurşunların hedefi olan Eren yavrumuza karşı mahçup olmamak için bu hedeflerimize ulaşacağız."

-"Reformları şartlara teslim olmadığımız için başardık"

Erdoğan, bunun için 2019 seçimlerinde milletle 2002 yılından beri sürekli tazeledikleri ahitlerin bir kez daha ve çok daha güçlü bir şekilde yenileyeceklerini söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fatih'in hocası ve Hacı Bayram Veli hazretlerinin gönül yoldaşı Akşemseddin Hazretleri 'Sen şartlara teslim olmazsan, şartlar sana teslim olur' diyor. Biz Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz tüm büyük reformları şartlara teslim olmadığımız için başardık. Şimdi de önümüzde 2019 için yine böyle bir fırsat var. Aşık Veysel gibi 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' dedik. Şartlara teslim olmadan yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

- Notlar

Törene, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, bakanlar, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, eski ve yeni milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetlilerin alandaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile tören başladı.

AK Parti'nin geride kalan 16 yılda gerçekleştirdiği icraatların anlatıldığı "AK Parti'nin 16 yılı" ve "Türkiye'nin lideri" belgeselleri izlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın konuşmaları işitme engelliler için işaret diline çevrildi.

- 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün mesajı okundu

Törene katılmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir telgraf ile AK Parti'nin 16. yılını kutladı.

Gül, telgrafında şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 16 yıl önce bugün Türkiye’ye yeni umut ve yeni ışık getireceğine inanarak kurduğumuz AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Girdiği ilk seçimden bu yana ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen partimiz, köklü siyasi ve ekonomik reformlarla halkımıza unutulmaz büyüklükte hizmetler yapmış ve ülkemizin dünyada itibarını artırmıştır. Geçen yılki hain darbe teşebbüsünün fedakar halkımız ile püskürtülmesinin üzerinden 1 yıl geçmiştir. AK Parti, kuruluş dönemindeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip, evrensel demokrasi kriterleri ile kendi değerlerini mezcederek yoluna devam etmelidir. Partimizin aziz milletimize daha çok hizmetlerde bulunacağına inanıyor, bu vesileyle hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

Törenin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Davutoğlu ile diğer davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

