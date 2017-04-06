AK Parti'nin Osmaniye mitingi

OSMANİYE (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasına ilişkin, "Osmaniye'nin bu referandumun rekor ili olacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Devlet Bahçeli Bulvarı 1. Etap'ta düzenlenen AK Parti'nin Osmaniye mitinginde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraşlı olduğunu anımsattı.

"Osmaniye Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Osmaniye demek. Kahramanmaraş-Osmaniye, cumhurbaşkanlığı sisteminin oylanacağı 16 Nisan'da, referandumda rekor kırmaya var mı?" diye soran Kaynak, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle Osmaniye bereket dağı, Osmaniye'nin ovası bereket, dağı bereket, insanı bereket. Osmaniye Anadolu'nun en sağlam kalelerinden biri. 15 Temmuz'da Osmaniye hangi kahramanlığı gösterdiyse 16 Nisan'da bu kahramanlığı taçlandırmaya hazır mı? Osmaniye'nin bu referandumun rekor ili olacağına inanıyorum. Sizler de inanıyor musunuz? Osmaniye Allah'ın izniyle bu referandumda 'evet' demeye hazır mı? Gençlerimizin geleceği için, devletimizin güçlü olması için 'evet' demeye hazır mı? Osmaniye, Türkiye ile birlikte istikrar içinde büyümeye hazır mı? 16 Nisan'ın Allah'ın izniyle Osmaniye için bambaşka bir tarih olacağına inanıyorum."

- "16 Nisan bu ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesidir"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Çukurova'yı, Osmaniye'yi şereflendirdiğini ifade etti.

Çok önemli bir demokratik dönemece doğru hep beraber ilerlediklerini anlatan Çelik, "Osmaniye'nin kararının 'evet' olduğu görülüyor." diye konuştu.

Bakan Çelik, rejim değişikliği tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bakın, Türkiye'nin rejimi cumhuriyettir. Osmaniye, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için en çok şehit veren illerin başında gelmektedir. Cumhuriyetin temeli cumhurdur, yani cumhuriyetin temeli sizsiniz. Sizin iradenizden başka irade, sizin gücünüzden başka güç yoktur Türkiye'de. Rejim değişikliği nedir, ben size söyleyeyim. Cumhuriyetin içinden cumhuru çalmaktır rejim değişikliği. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat bir rejim değişikliğidir. Bütün bu rejim değişikliklerini destekleyen partinin CHP olduğunu Osmaniye çok iyi bilmektedir. O yüzden, rejimi istismar partisi olan CHP'nin söylediği yalanlara Osmaniye'de yer yok."

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Denize dökeriz" sözlerini eleştiren Çelik, şöyle devam etti:

"En son kafalarının arkasındakini açığa vurdular. 'Evet diyenleri denize dökeceğiz' diyorlar. Ben de diyorum ki 'Osmaniye evet diyor, yüreğin yetiyorsa gel'. Bu Osmaniye ki 15 Temmuz'da FETÖ devletimizi işgal etmeye kalkarken, rejim değiştirmeye kalkarken, milli iradeyi gasbederken Osmaniyeliler, gerçek devrimciler, tankın önüne, topun önüne çıkmış darbe girişimine karşı kahramanca durmuşlardır. O yüzden Osmaniyelilerin kim olduğunu bilmiyor. Kendisine, 'denize dökerim' lafını Osmaniye'de söylemesini hiç tavsiye etmem. Osmaniye burada ve 'evet' diyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" ve "tek adam" dendiğini belirten Çelik, diktatörlerin halktan korktuğunu, tankın, topun, tüfeğin arkasına saklandığını ancak Erdoğan'ın 15 Temmuz'da tankın üstüne, savaş uçaklarının üstüne yürüdüğünü dile getirdi.

Bakan Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinerek, "Bu fırsatı kaçırmayalım. Türkiye'nin önünde 100 yıllık fırsat var. Sizin iradenizin daha da güçleneceği, milli iradenin daha da güçleneceği, bundan sonra halkın iradesinin sandığa ve hükümete mührünü daha kuvvetli vuracağı bir sistem değişikliğine geçiyoruz. 16 Nisan bu ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Mitingde, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Suat Önal ile AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor da konuşma yaparak vatandaşları selamladı.