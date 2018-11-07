KAYSERİ (AA) - Girişimci akademisyenlerin Erciyes Teknopark'taki şirketler bünyesinde tarım, sağlık, yazılım gibi alanlarda hazırladığı teknoloji tabanlı projeler, yatırımcılarla buluştu.

Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) tarafından Erciyes Teknopark'ta düzenlenen "Yatırımcı Girişimci Buluşması"nda, Erciyes Üniversitesi'nde çeşitli fakültelerde görev yapan akademisyenler, geliştirdikleri ve çoğunluğunu piyasa sundukları projeleri, yatırımcılara tanıtma imkanı buldu.

Programda konuşan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, etkinlikle ülke çapından 30'a yakın yatırımcının 15 teknoloji tabanlı projeyi ilk kez gördüğünü söyledi.

Erciyes Teknopark olarak bölgedeki teknoloji tabanlı işletme sayısını artırmak için girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmeye önem verdiklerini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Düzenlenen bu etkinlik, girişimcilerimizin fon kaynaklarını edinmeleri açısından verimli sonuçlar sağlamaktadır. Etkinliğimize bu sene kattığımız yenilik ile teknoloji sunumları sonrası Kayserili iş adamları ve öğrenciler için paneller düzenledik. İş adamları için düzenlenen panellerde, Türkiye'de teknoloji yatırımlarından para kazanma stratejileri aktarıldı. Öğrenciler için düzenlenen panellerde ise girişimciliğe nasıl başlanması ve girişimcilikte kariyer planlamasının nasıl yapılması gerektiği anlatıldı."

Yatırımcı-girişimci buluşması etkinliğinde, özellikle tarım alanında çalışan akademisyenlerin gıda güvenilirliği, gübre üretimi, doğal kaynakları kullanarak tarımda verimliliği artırma alanında yaptığı projeler ilgi gördü.