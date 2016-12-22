ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki harekat merkezine gitti, son durum ve gelişmelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeleri aldı.
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki harekat merkezine gitti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki harekat merkezine gitti, son durum ve gelişmelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeleri aldı.
22 Aralık 2016 Perşembe 15:20