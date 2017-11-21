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Akar, Rus ve İranlı mevkidaşları ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, mevkidaşları Rus Gerasimov ve İranlı Bakıri ile toplantı yaptı.

Akar, Rus ve İranlı mevkidaşları ile görüştü

SOÇİ (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen üçlü toplantıda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Rusya'ya gitti

Görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yarın Soçi'de yapılacak "Suriye" konulu üçlü zirve öncesinde gerçekleşti.

Türkiye, Rusya ve İran Genelkurmay başkanlarının gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Rusya Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Görüşmede tarafların Suriye'deki mevcut durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, terörist grupların yok edilmesi, gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğinin sağlanması ve siyasi çözüm sürecine geçişi kolaylaştırmak için atılacak adımların ana hatları ile görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "İdlib'de gerilimi azaltma bölgesinde koordinasyonun arttırılması, Suriye'deki kalan DEAŞ ve El-Nusra terör örgütü mensuplarının tamamen tasfiyesi konularında anlaşmaya varıldı." denildi.

Muhabir: Ali Cura

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