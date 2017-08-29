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Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

- Bursa'da, sıra beklemek istemeyen bir kişinin akaryakıt istasyonundaki görevliye büyük bıçaklarla saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, sıra beklemek istemeyen bir kişinin akaryakıt istasyonundaki görevliye büyük bıçaklarla saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunuseli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna dün gece geç saatlerde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, istasyonda görevli Celal Y'ye sıra beklemek istemediklerini, ilk önce kendilerine yakıt vermesini talep etti.

Celal Y'nin sırada bekleyen insanlar olduğunu, o nedenle beklemeleri gerektiğini söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından istasyondan ayrılan şüpheliler, bir süre sonra geri döndü. Şüphelilerden biri iki elinde bulunan büyük bıçaklarla Celal Y'ye saldırdı. Celal Y'yi defalarca bıçakla yaralayan kişiyle, diğer şüpheli olayın ardından kaçtı.

Kolundan ve başından yaralanan istasyon görevlisi, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Celal Y'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstasyon görevlisine saldırı anı, iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüleri incelemeye alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.




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