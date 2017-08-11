Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga

ANKARA (AA) - Başkentte bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin almak isteyen 2 kişi, kimlik fotokopilerini isteyen istasyonunun işletme müdürünü silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Serhat Mahallesi 1354'üncü cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin almak isteyen Oğuzhan K. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sabah saatlerinde ellerinde bidonla akaryakıt istasyonuna geldi.

İstasyonunun işletme müdürünün "bidonla akaryakıt almak isteyen kişinin kimlik fotokopisini alıyoruz" demesi üzerine tartışma başladı.

Tartışmanın ardından istasyondan ayrılan 2 şüpheli, kısa süre sonra 06 YC 606 plakalı otomobille olay yerine gelerek istasyonun işletme müdürü S.E'ye yanında getirdikleri tabancayla ateş etmeye başladı. Saldırganların açtığı ateş sonucu bacaklarından yaralanan S.E. yere yığıldı.

Çalışanların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralanan S.E, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Bu arada olay yerinden kaçan saldırganlardan biri kısa sürede yakalanarak Ostim Şehit Kadir Özcan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Diğer saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.