Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Yaralı da zanlılar da olayın ardından kaçtı.
Motosikletle Mücahitler Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, burada bir kişiyle tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda zanlılardan biri üzerindeki tabancayla, tartıştığı kişinin ayağına 3 el ateş etti.
Yaralı da zanlılar da olay yerinden kaçtı.
İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, söz konusu kişilerin bulunabilmesi için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.