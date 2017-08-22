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Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga

- Seyhan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı - Yaralı da zanlılar da olayın ardından kaçtı

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Yaralı da zanlılar da olayın ardından kaçtı.

Motosikletle Mücahitler Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, burada bir kişiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda zanlılardan biri üzerindeki tabancayla, tartıştığı kişinin ayağına 3 el ateş etti.

Yaralı da zanlılar da olay yerinden kaçtı.

İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, söz konusu kişilerin bulunabilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AdanaAkaryakıt Istasyonunda Silahlı KavgaSeyhan
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