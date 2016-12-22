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Akaryakıt istasyonundaki soygun girişimi davası

- Adana'da soygun teşebbüsünde bulundukları akaryakıt istasyonunda görevli personeli tüfekle yaraladıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'üne 25 yıl 6'şar ay, birine ise 5 yıl hapis cezası verildi

Akaryakıt istasyonundaki soygun girişimi davası

ADANA (AA) - Adana'da soygun teşebbüsünde bulundukları akaryakıt istasyonunda görevli personeli tüfekle yaraladıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü 25 yıl 6'şar ay, biri ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Yunus Kangürtay, Hasan Burak Turcan, Yusuf Nugay, Abdullah Öngüç ve Emrullah Keleş ile müşteki Cengiz Özdemir ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Kangürtay savunmasında, bir hasmını korkutmak için akaryakıt istasyonuna gittiklerini ileri sürerek, "Petrol istasyonunda görevlilerle aramızda itiş kakış oldu. Kapıyı açmak için tüfeği kapı aralığına sokmuştum. Aradığım kişinin orada olmadığını anlayınca kaçmak istedim. Tüfeği hızla çekince elim tetiğe gitti, tüfek ateş aldı. Soygun amacım olsaydı yakıt pompasının yanındaki 2 kişinin yanına giderdim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kangürtay, Turcan, Nugay ve Keleş'i "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl, "Yağmaya teşebbüsten" 10'ar yıl, "mala zarar vermekten" ise altışar ay olmak üzere toplam 25 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti.

Öngüç'e ise "yağmaya yardımcı olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık, tutuklu bulunduğu süre gözünde bulundurularak tahliye edildi.

Yenidoğan Mahallesi Yaşardoğu Caddesi’ndeki akaryakıt istasyonuna 4 Haziran’da gelen yüzleri maskeli Yunus Kangürtay, Emrullah Keleş, Hasan Burak Turcan ve Yusuf Nugay'ın, görevliler Cengiz Özdemir ile Hüseyin Çoban'a "Bu bir soygundur" diyerek market kısmına girmeye çalıştığı iddia edilmiş, kapının kapatılması üzerine açılan ateş sonucu gözüne saçma isabet eden Özdemir yaralanmıştı. Kaçan zanlılar, güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalanmıştı.

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