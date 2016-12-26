Akaryakıt tankeri kazası güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'da, 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı akaryakıt yüklü tankerin iki otomobile çarpmasına ilişkin kazanın, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Aydın-Muğla karayolunun Çakırbeyli kavşağında 17 Aralık'ta yaşanan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerde, Ünal Akbal yönetimindeki 09 LF 414 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Muğla yönüne giderken anayola çıkan Ahmet Çoban'ın kullandığı 45 RA 1161 plakalı otomobile çarparak karşı şeride geçmesinin ardından kameraların açısına giriyor.

Karşı yönden gelen Saygın Gümüştaş idaresindeki 09 JC 693 plakalı otomobile çarpan tanker alev alırken yolda seyreden bir başka otomobilin son anda kazaya karışmaktan kurtulduğu dikkati çekiyor. Alevler bir anda büyüyerek ortalığı yoğun bir dumanın kapladığı görülen kayıtta, kazayı gören vatandaşların da yardıma gelmesi, olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekiplerinin de müdahalesi görülüyor.

- Kaza

Aydın Muğla karayolu Çakırbeyli kavşağında 17 Aralık'ta, Ünal Akbal yönetimindeki 09 LF 414 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Ahmet Çoban'ın kullandığı 45 RA 1161 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Saygın Gümüştaş idaresindeki 09 JC 693 plakalı otomobile çarparak alev almıştı.

Kazada sürücü Çoban ile aynı otomobildeki Mustafa Kara ve İhsan Çemen hayatını kaybetmiş, tanker şoförü Akbal ile diğer otomobildeki sürücü Gümüştaş, Süslem Karayel, Güldünya Çelebi, Hülya Özlem yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan tanker şoförü, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.



