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Akbank Düşünce Kulübü 11 yaşında

- Bu yıl "gençlerin Akbank ve Akbank Direkt'i daha fazla tercih etmesi için neler yapılabilir" konusu odağında projeler üreten üyelerin fikirleri, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi - Birinciliği kazanan projenin sahibi olan üye, bu yıl da Harvard Üniversitesi Yaz Okulu bursu ile ödüllendirildi

Akbank Düşünce Kulübü 11 yaşında
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İSTANBUL (AA) - Akbank Düşünce Kulübü, 11. yılında gençlere yaratıcı ve yenilikçi bir platform sunmaya devam ediyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Düşünce Kulübü üyeleri, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen proje yarışmasında, bankaların hangi ekosistemlere nasıl dahil olabileceğini ele alarak yeni iş birlikleri ve servis modelleri önerdi.

Bu yıl "gençlerin Akbank ve Akbank Direkt'i daha fazla tercih etmesi için neler yapılabilir" konusu odağında projeler üreten üyelerin fikirleri, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin çalışmaları, farklı sektörlerden uzmanlar, akademisyenler, gazeteciler ve Akbank yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

Sabancı Center'da gerçekleştirilen ödül törenine, Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ile birlikte farklı iş birimlerinden Akbank yöneticileri ve kulübe önceki yıllarda dahil olmuş üyeler katıldı.

Değerlendirme sonucu, bu yılın birincisi seçilen Sabancı Üniversitesi’nden Ulaş Mergen, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı. ODTÜ’den Sıla Aydın ikinci olurken, Koç Üniversitesi’nden Velihan Civan, üçüncü olarak Akbank hediye çeklerinin sahibi oldu.

Akbank Düşünce Kulübü, 11. yılında, bu yılın kazananıyla birlikte toplam 32 üyesini Harvard Yaz Okulu’nda eğitime göndermiş olacak.

Açıklamaya göre, törende konuşan Akbank İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim Bölüm Başkanı Kayhan Yavaş, tüm projelerin birbirinden iyi ve her bir projenin çok ufuk açıcı ve ilham verici olduğunu belirterek, öğrencilere ve jüriye katılımları için teşekkür etti.

Bu yılın jüri üyeleri Prof. Dr. Ceylan Onay-Boğaziçi Üniversitesi, Doğan Can Yeğiner-Koç Üniversitesi, Esra Boydağ-Akbank, Kayhan Yavaş-Akbank, Murat Bitirici-Akbank, Özge Baran-Akbank, Sefer Yüksel-Bloomberg HT ve Yalçın Pembecioğlu-Bigumigu oldu.

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